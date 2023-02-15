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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

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#NATO#Antony Blinken#Kahramanmaraş
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 22:46

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 19 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği aktarıldı. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere yarın Almanya'ya gidecek olan Blinken, Ukrayna-Rusya Savaşı, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Blinken, buradan başkent Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek.

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TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A GİDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Alexis Çipras ile savunma iş birliği ve enerji güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken, 21 Şubat'ta da ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG DE GELİYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. 

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#NATO#Antony Blinken#Kahramanmaraş

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