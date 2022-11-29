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ABD çok gizli silahını tanıtacak... Görülmemiş bir teknoloji uygulandı

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#ABD#Silah#Uçak
ABD çok gizli silahını tanıtacak... Görülmemiş bir teknoloji uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 15:59

ABD çok gizli silahını tanıtmaya hazırlanıyor. Projesinde tam 8 bin kişi çalıştı. 203 milyar dolar harcanarak ABD tarihinin en pahalı silahını ortaya çıkardılar. Daha önce hiç görülmeyen savaş teknolojilerini içeren gizli silah 2 Aralık’ta tanıtılacak.

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ABD Hava Kuvvetleri, programa yaklaşık 203 milyar dolar harcadıktan sonra, şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş uçağını gelecek ayın başlarında tanıtmayı planlıyor. B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı, 2 Aralık'ta California , Palmdale'deki Northrop Grumman tesisinde tanıtılacak.

Bombardıman uçağı, en son gizlilik teknolojilerini kullanan uzun menzilli bombalama ve nükleer görevler gerçekleştirmek için tasarlandı.

ABD çok gizli silahını tanıtacak... Görülmemiş bir teknoloji uygulandı

Grafik/Fotoğraf: ABD Hava Kuvvetleri 

8 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Northrop Başkanı Tom Jones, uçağın "çok çekişmeli ortamlardaki operasyonlar için optimize edildiğini" söyledi. Jones, Defence One'a geliştirme projesinin 40 eyalete yayılmış 8 binden fazla çalışanı kapsadığının altını çizerek, "Ülkemiz için büyük bir yetenek olacağına dair ilk görüş olduğunu düşünüyorum" dedi.

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ABD çok gizli silahını tanıtacak... Görülmemiş bir teknoloji uygulandı

6'INCI NESİL BOMBARDIMAN UÇAĞI

Hava Kuvvetleri, B-21'i altıncı nesil bir uçak olarak adlandırdı. Bu özelliği B-21 Raider’ı en gelişmiş uçak olarak tanımlıyor.

uçak nesilleri, uçuş teknolojisinin ana aşamaları ile adlandırılıyor. B-21'e kadar dünyanın en gelişmiş savaş uçakları beşinci nesil olarak biliniyordu. 90'lar ve 21. yüzyılın başlarına hakim olan beşinci nesil teknolojisi artık yerini 6’ıncı nesil uçaklara bırakmaya başladı.

İSMİNİ ESKİ BOMBARDIMAN TİMİNDEN ALIYOR

Raider, adını Doolittle Raiders olarak bilinen 2. Dünya Savaşı bombardıman mürettebatından alıyor.

Raider’lar Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırıp ABD'yi savaşa sokmasından sadece aylar sonra, 18 Nisan 1942'de Tokyo'ya bir saldırı düzenlemek için gönüllü olan 80 Hava Kuvvetleri mensubundan oluşuyordu.

ABD çok gizli silahını tanıtacak... Görülmemiş bir teknoloji uygulandı

Fotoğraf: Northrop Grumman - Doolittle Raiders ekibi ve tim komutanı Yarbay James Doolittle

Bombalama baskını Yarbay James Doolittle tarafından planlandı ve yönetilmişti. Tokyo saldırısı USS Hornet'in güvertesinden fırlatılan 16 B-25 bombardıman uçağıyla gerçekleştirilmişti.

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Northrop kendi web sitesinde, "Doolittle Raiders'ın, yenilikçi ve cesur ruhu, Amerika'nın yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider'ın adının ardındaki ilham kaynağı oldu.” ifadelerine yer verildi.

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#ABD#Silah#Uçak

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