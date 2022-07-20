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ABD bu cinayet ile sarsıldı... Balayında öldürüldü!

#ABD#Cinayet#Fiji
ABD bu cinayet ile sarsıldı... Balayında öldürüldü

ABD, Fiji'deki cinayetin şokunu yaşıyor. Balayı için gittiği Fiji'deki otel odasında cansız bedeni bulunan kadının kocası cinayetin baş şüphelisi olarak hakim karşısına çıkarıldı.

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ABD, Christe Chen Dawson'un ölümünü konuşuyor...

39 yaşındaki kadın 9 Temmuz'da Yasawa Adaları'ndaki bir otel odasında ölü bulunmadan önce hayatının geri kalanını 38 yaşındaki Bradley Robert Dawson ile geçirmeyi dört gözle bekliyordu.

Cinayet soruşturması başlatan polis baş şüpheli olarak Chen'in kocasını belirledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Bradley Robert Dawson Fiji makamlarımca cinayet ile suçlandı.

ABD bu cinayet ile sarsıldı... Balayında öldürüldü

TEST YAPILMASINA İZİN VERMEDİ

Ülke basını kararın 38 yaşındaki adamın adli tıp testlerini reddetmesinin ardından alındığını yazdı.

Aynı haberlerde ölümü araştıran ekibin Dawson'dan bir DNA örneği sunmasını talep ettiği bilgisine de yer verildi.

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Savcı, Dawson'ın DNA örneğini vermesi için mahkeme emri çıkarılmasını istedi. Davayı gören yargıç ise dosyayı Yüksek Mahkeme'ye aktardı.

ABD bu cinayet ile sarsıldı... Balayında öldürüldü

Yargıç, Dawson'ın kefalet başvurusunun da Yüksek Mahkeme'de yapılması gerektiğini söyledi.

Chen'in bir yakını çiftin Şubat ayında dünyaevine girdiğini ve evlilikten önce çoğu kişinin kocasını tanımadığını belirtti.

AVUKATI KONUŞTU: CESEDİ OTEL ODASINDA BULDU

38 yaşındaki adam hakkındaki suçlamalar ile ilgili sessizliğini sürdürürken beklenen açıklama avukatından geldi.

ABD bu cinayet ile sarsıldı... Balayında öldürüldü

 

Cinaywet suçlaması ile hakim karşısına çıkacak olan Dawson'un avukatı müvekkilinin Chen'in cansız bedenini otel odasında bulduğunu açıkladı.

Avukat müvekkilinin Che'in nasıl öldüğüne dair bir fikri olmadığını belirtti ve Sawson'un suçsuz olduğunun altını çizdi.

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#ABD#Cinayet#Fiji

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