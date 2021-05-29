ABD, Belarus'a yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor

Yazılı açıklama yayan Psaki, ABD yönetiminin diğer müttefikleriyle koordineli bir şekilde Belarus'a yaptırımlar getirmeye hazırlandığını bildirdi.



Psaki, "Belarus'un Ryanair'e ait ticari uçağı iki Avrupa Birliği ülkesi arasında uçarken zorla indirmesi ve Belaruslu gazeteci Raman Pratasevich'i gözaltına alması uluslararası normlara doğrudan bir hakarettir." ifadesini kullandığı açıklamasında yaptırımlar konusunun altını çizdi.



Beyaz Saray Sözcüsü, 3 Haziran günü daha önce yaptırım muafiyeti tanınan 9 Belarus devlet şirketinin yeniden yaptırım listesine alınacağını kaydetti. Psaki, Avrupalı müttefiklerle birlikte Alexander Lukaşenko yönetimini hedef alacak kapsamlı yaptırımların hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.



RYANAİR YOLCU UÇAĞI OLAYI



Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.



Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerinin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.



Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

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