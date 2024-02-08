ABD Başkanı Joe Biden'dan inanılmaz gaf! Bir haftada ikinci kez yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, seçim çalışmaları kapsamında dün New York'ta birbiri ardına üç kampanya etkinliğine katıldı. Fox News'da yer alan habere göre yapılan etkinliklerde Biden, İngiltere'de 2021 yılında gerçekleşen G7 toplantısında yaptığı konuşmaları anlattı.

Başkan Biden, 1982 - 1998 yılları arasında Almanya'da başbakanlık yapmış merhum Helmut Kohl'ün kendisine "Bir sonraki başbakanın göreve gelmesini engellemek amacıyla 1000 kişinin Britanya Parlamentosu'nu bastığını öğrenirsen ne dersin?" diye sorduğunu iddia etti. Biden'in iddiasının aksine eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Toplantıya o dönem görevde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel katılmıştı.

DAHA ÖNCE DE MERHUM FRANSA CUMHURBAŞKANI İLE KONUŞTUĞUNU İDDİA ETTİ



Biden, hafta sonu aynı G7 toplantısında 1996'da ölen Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile konuştuğunu da iddia etmişti. Biden, Pazar günü Las Vegas'ta düzenlenen bir mitingde G7'de gerçekleşen bir olayı izleyicilere anlatırken "Oturdum ve 'Amerika geri döndü' dedim, ve Almanya'dan, yani Fransa'dan Mitterrand bana baktı.." ifadelerini kullandı. Fransa'da devlet başkanlığı görevini Emmanuel Macron yürütüyor. Macron, Mitterrand'ın ölümünden tam 21 yıl sonra cumhurbaşkanı seçildi.

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ÖLEN KİŞİLERLE KONUŞTUĞUNU SÖYLEMESİ İLK DEĞİL



Biden, daha önce birçok defa hayatını kaybetmiş insanlarla konuştuğunu iddia ediyordu. Örneğin Biden, 2022'de Florida'nın Hallandale Beach kentinde düzenlenen bir toplantıda destekçilerine, şeker hastaları için kullanılan insülini icat eden bilim insanıyla konuştuğunu söyledi. Joe Biden 1942'de doğduğunda, insülini keşfeden bilim insanları Frederick Banting ve John Macleod hayatta değillerdi.



Eylül 2022'de düzenlenen Beyaz Saray Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansı'nda konuşan Biden'in dinleyicilerin arasında, konuşmadan bir ay önce bir araba kazasında ölen merhum Indiana Cumhuriyetçi Temsilcisi Jackie Walorski'yi araması da günlerce konuşulmuştu.

DEMANS HASTASI MI?



Biden'in kameralar önünde yaptığı bu gafları ve sürekli olarak dengesini kaybedip düşmesi yüzünden başkan hakkında sürekli olarak demans hastası iddiaları ortaya atılıyor. Demans hastalığı kişilerde düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi bilişsel işlevlerin kaybına neden olan ve günlük yaşamı etkileyen bir hastalık.