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ABD Başkanı Biden ve Kanada Başbakanı Trudeau görüştü

#Kanada#Justin Trudeau#Joe Biden
ABD Başkanı Biden ve Kanada Başbakanı Trudeau görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaparak Kanada'da 20 Eylül'de gerçekleştirilen seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

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(AA) - Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ve Trudeau telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden, 20 Eylül'de yapılan seçimlerde Liberal Partinin zaferi nedeniyle Trudeau'yu tebrik etti. İki lider, ülkeleri arasındaki güçlü ve derin dostluğa vurgu yaptı.

ABD ve Kanada ekonomilerinin güçlendirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ortak mücadele konusunda mutabık kalınan görüşmede Biden, ABD'nin Kanada ile ilişkilerini derinleştirmeyi arzuladığını kaydetti.

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#Kanada#Justin Trudeau#Joe Biden