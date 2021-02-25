ABD Başkanı Biden, tedarik zincirini güçlendirecek kararname imzaladı

Kritik ürünlerde Amerika'nın ithalata bağımlı hale gelmesini bir ulusal güvenlik ve ekonomi riski olarak gören Biden, tedarik zincirinin dayanıklılığı ve güvenilirliğini artırmaya yönelik bir adım attı. Bu kapsamda Biden, yüksek kapasiteli batarya, ilaç, kritik mineraller ile otomobil, telefon ve askeri teçhizat gibi ürünlerde kullanılan yarı iletkenlerin tedarik zincirini güçlendirerek imalatı artırmak amacıyla yeni bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararnameyi imzalamadan önce kısa bir konuşma yapan Biden, Amerikan imalatının güçlendirilmesinin ve kritik ürünlerde yabancı ülkelere bağımlı olunmamasının önemine dikkati çekti.

Biden, "Amerikan halkı, ister arabaları, ister reçeteli ilaçları veya marketten aldıkları yiyecekler olsun, aldıkları mal ve hizmetlerde asla sıkıntıyla karşılaşmamalıdır." dedi.

ÇİP ÜRETİMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YASA İÇİN 37 MİLYAR DOLARLIK FON İHTİYACI

Kararnamenin ABD'nin tedarik zincirindeki kırılganlıkları gidermeye yardımcı olacağına işaret eden Biden, "Dayanıklı, çeşitli ve güvenli tedarik zincirleri, yerli üretim kapasitemizi yeniden canlandırmamıza ve iyi maaşlı işler yaratmamıza yardımcı olacak." diye konuştu.

Biden, bunun sadece yerel kapasiteyi güçlendirmekle kalmayacağını aynı zamanda Amerikan şirketlerinin mallarını ihraç etme fırsatını da artıracağını vurgulayarak, tedarik zincirinin bir noktasındaki küçük bir aksaklığın bile zincirin dışında etkilere de neden olabileceğini anlattı.

Son zamanlarda çip tedarikinde sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Biden, yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarikinde yaşanan sorunun otomobil üretiminde gecikmelere neden olduğunu ifade etti. Biden, "Bu tedarik zincirlerinin güvenli ve güvenilir olduğundan emin olmalıyız." dedi.

Yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik sektör liderleriyle birlikte çalışılması için de talimat veren Biden, çip üretimini güçlendirmeye yönelik yasa tasarısı için 37 milyar dolarlık fon ihtiyacı olduğunu ve bunun sağlanması için baskı yapacaklarını kaydetti.