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HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek
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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 00:54 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek

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ABD Başkanı Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana ilk resmi basın toplantısını 25 Mart Perşembe günü düzenleyecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Biden, 25 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi bir basın toplantısı düzenleyecek." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 aydır görevde olan Biden'ın bugüne kadar basın mensuplarından az soru alması ve resmi bir basın toplantısı düzenlememiş olması sıklıkla eleştiriliyordu.

Psaki ise Biden'ın bu ay içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetmişti.

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