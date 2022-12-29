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ABD Başkanı Biden: Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum

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#ABD#Binyamin Netanyahu#Joe Biden
ABD Başkanı Biden: Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 23:45

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlayan yeni İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tebrik ederek, "Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de 6. kez başbakan olarak göreve gelen Binyamin Netanyahu için bir tebrik mesajı yayımladı. ABD'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini belirten Biden, "İran'dan gelen tehditler de dahil, İsrail ve Orta Doğu'da karşı karşıya kaldığı birçok zorluğu ve fırsatı birlikte ele almak için arkadaşım Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. İsraillilerin ve Filistinlilerin de dahil olduğu güvenli bir bölge oluşturmak için ABD'nin de çalışmalara dahil olduğuna işaret eden Biden, "Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile hedeflerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

NETANYAHU HÜKÜMETİ YEMİN ETTİ

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerde galip gelen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu 37. hükümeti kurdu. İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı ve en sağcı hükümetin lideri Netanyahu, yemin ederek 6. kez başbakan olarak göreve geldi. Netanyahu'nun ardından kürsüye çıkan bakanlar da yemin ederek görevlerine resmi olarak başladı. Netanyahu'nun kabinesinde 5'i kadın toplam 31 bakan bulunuyor.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, eski Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

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#ABD#Binyamin Netanyahu#Joe Biden

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