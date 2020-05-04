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DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

ABD Başkan Yardımcısı Pence’ten maske itirafı

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ABD Başkan Yardımcısı Pence’ten maske itirafı
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ABD Başkan Yardımcısı Pence maskesiz gerçekleştirdiği hastane ziyaretinin ardından gelen eleştirilere karşılık “Maske takmalıydım” diyerek hata yaptığını itiraf etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de koronavirüs (Covid-19) araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Clinic'i maskesiz ziyaret etmesinin ardından gelen eleştirilere Fox News’e yaptığı şu açıklamayla karşılık verdi: “Gerekli olduğunu düşünmedim ama maske takmam gerekliydi.” Ziyaretin ardından hastane resmi sosyal medya hesabından, “Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı" açıklamasında bulunmuştu. Pence’in geçtiğimiz gün otomotiv şirketi General Motors’un ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette maskeli olduğu görüntülendi.

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