ABD Başkan Yardımcısı Pence’den veda mesajı

Pence, başkent Washington’da 6 Ocak’ta meydana gelen Temsilciler Meclisi baskını sırasında, oylamayı durdurmuş, binanın güvenliği sağlandıktan sonra Başkan Trump’ın eleştirilerine rağmen oylamaya devam kararı vermişti.

Oylama sonucunda ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın ‘Başkanlığı’ kongre tarafından tescil edilmişti.



Başkan Yardımcısı olarak görevinin son gününde veda mesajı yayınlayan Mike Pence “Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika İkinci Leydimiz Karen Pence ve tüm Ailemiz adına Teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun” dedi.