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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

ABD Başkan Yardımcısı Pence’den veda mesajı

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ABD Başkan Yardımcısı Pence’den veda mesajı
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ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, veda mesajı yayınladı. Pence “Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu” dedi.

Pence, başkent Washington’da 6 Ocak’ta meydana gelen Temsilciler Meclisi baskını sırasında, oylamayı durdurmuş, binanın güvenliği sağlandıktan sonra Başkan Trump’ın eleştirilerine rağmen oylamaya devam kararı vermişti.

Oylama sonucunda ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın ‘Başkanlığı’ kongre tarafından tescil edilmişti.

Başkan Yardımcısı olarak görevinin son gününde veda mesajı yayınlayan Mike Pence “Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika İkinci Leydimiz Karen Pence ve tüm Ailemiz adına Teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun” dedi.

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