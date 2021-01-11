ABD, Atina’dan askeri kolaylık talep etti

Haftalık Yunan To Vima gazetesine göre ABD’nin, mevcut Savunma İşbirliği Protokolü’nün (MDCA) genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde, Yunanistan’dan, Orta Ege’de İskiri (Skiros) ve Onikiadalar bölgesindeki Kerpe (Karpathos) adalarının yanı sıra, Kavala ve Selanik dahil, 20 farklı bölgedeki Yunan deniz ve hava üslerinde kolaylıklar tanınmasını istedi. Gazete, 1990 yılında imzalanan ve 2019’da tazelenen MDCA’nın genişletilmesi amacıyla 2 ülke heyetlerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini, ancak müzakerelerin uzun sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesindeki demecinde, “Hedefimiz, stratejik açıdan önem taşıyan bölgelerde ABD varlığının izlerini arttırmaktır” dedi. Yunanistan, Girit adasının Suda mevkiinde hava-deniz üssü bulunan ABD’ye, Dedeağaç limanı ile Larisa yakınındaki Stefanovikio hava üssünde askeri kolaylıklar tanıyor.

TÜRKİYE İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Dendias demecinde ayrıca, Türkiye ile ocak ayı içinde başlaması beklenen istikşafi görüşmelere de değindi. Dendias, “Bu görüşmeler, 5 yıl önce kaldıkları noktadan devam edebilir. Taraflardan hiçbiri, tek taraflı olarak gündem maddelerini değiştirmez” şeklinde konuştu. Yunanistan, istikşafi görüşmelerde, sadece Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunun ele alınmasında ısrar ediyor. Türkiye ise, adaların silahsızlandırılması başta olmak üzere, bir dizi başka anlaşmazlık konularının da görüşülmesinden yana.

Bu arada, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını öngören yasa tasarısı yarın Parlamento Dışişleri ve Savunma Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. 19 Ocak’ta genel kurula gelecek tasarıda “Yunanistan, deniz hukukundan kaynaklanan başka bölgelerde de karasularını genişletme hakkını saklı tutar” maddesi yer alıyor.