ABD askerleri de Haseke’de devrede

Haberin Devamı

HASEKE vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın yüzden fazla militanla en büyük bileşenini terör örgütü YPG/PKK’nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki hapishaneye saldırısı ABD’nin, DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığı 2019’dan beri Suriye’deki en büyük askeri operasyonunu tetikledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde binlerce DEAŞ’lının tutulduğu hapishanenin kontrolünün geri alınması için Amerikan askerleri YPG’nin yanında çatışmalara dahil oldu.

DÖRTTE BİRİ DEAŞ’TA

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, geçen perşembe akşamı iki bomba yüklü kamyonla yapılan baskın sonrası bir bölümü halen kontrol altına alınamayan Guveyran Cezaevi’ne Amerikan askerlerinin gönderildiğini aktardı. NYT’ye göre bu, 2019’dan beri ABD askerlerinin Suriye’de katıldığı en büyük operasyon oldu. Gazete, Guveyran Cezaevi’ndeki son durumu aktardı. Buna göre hapishane kompleksinin dörtte biri DEAŞ’ın kontrolünde. Örgüt, DEAŞ ile bağlantılı 700 civarında çocuğu canlı kalkan olarak tutuyor. 500 DEAŞ’lının teslim olduğunu söyleyen SDG’liler, cezaevindeki üç binadan birini ele geçirdiklerini duyurdu. DEAŞ militanları ise operasyonunun sürmesi halinde rehin tuttukları çocukları öldüreceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

ZIRHLI ARAÇLAR

Başta sadece saldırı helikopterleriyle devriye görevi yürüten ABD ise NYT’ye göre cezaevi çevresine Bradley tipi zırhlı araçlar gönderdi. ABD’liaskeri yetkililer, hapishaneden açılan ateşe karşılık verildiğini de ekledi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Güvenliğe yardımcı olmak için stratejik olarak konumlandırılmış sınırlı kara desteği sağladık” diye konuştu. Gazete, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 Amerikan askerinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı haberinde Fransız AFP ajansı, çatışmalarda 45’i SDG’li olmak üzere 160’dan fazla kişinin öldüğünü belirtti.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Guveyran cezaevinde 3500 DEAŞ’lının tutulduğu tahmin ediliyor. YPG/PKK kontrolü sağlamaya çalışırken bazı tutukluların nakledildiği belirtildi.