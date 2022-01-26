ABD askerleri de Haseke’de devrede

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
ABDden Putine tehdit gibi mesajABD'den Putin'e tehdit gibi mesaj#ABD
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
Hadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün varHadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün var!#Hadise
Özge Gürel müjdeyi verdiÖzge Gürel müjdeyi verdi#Özge Gürel
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
HABERLERDünya Haberleri

ABD askerleri de Haseke’de devrede

#Suriye#DEAŞ#ABD
ABD askerleri de Haseke’de devrede

Suriye’de DEAŞ’ın baskın yaptığı cezaevi kontrol altına alınamayınca ABD askerleri de terör örgütü YPG/PKK’nın ana unsur olduğu SDG’ye destek vermek için ilk kez çatışmalara katıldı.

Haberin Devamı

HASEKE vilayetinde terör örgütü DEAŞ’ın yüzden fazla militanla en büyük bileşenini terör örgütü YPG/PKK’nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki hapishaneye saldırısı ABD’nin, DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığı 2019’dan beri Suriye’deki en büyük askeri operasyonunu tetikledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde binlerce DEAŞ’lının tutulduğu hapishanenin kontrolünün geri alınması için Amerikan askerleri YPG’nin yanında çatışmalara dahil oldu.

DÖRTTE BİRİ DEAŞ’TA

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, geçen perşembe akşamı iki bomba yüklü kamyonla yapılan baskın sonrası bir bölümü halen kontrol altına alınamayan Guveyran Cezaevi’ne Amerikan askerlerinin gönderildiğini aktardı. NYT’ye göre bu, 2019’dan beri ABD askerlerinin Suriye’de katıldığı en büyük operasyon oldu. Gazete, Guveyran Cezaevi’ndeki son durumu aktardı. Buna göre hapishane kompleksinin dörtte biri DEAŞ’ın kontrolünde. Örgüt, DEAŞ ile bağlantılı 700 civarında çocuğu canlı kalkan olarak tutuyor. 500 DEAŞ’lının teslim olduğunu söyleyen SDG’liler, cezaevindeki üç binadan birini ele geçirdiklerini duyurdu. DEAŞ militanları ise operasyonunun sürmesi halinde rehin tuttukları çocukları öldüreceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

ABD askerleri de Haseke’de devrede

ZIRHLI ARAÇLAR

Başta sadece saldırı helikopterleriyle devriye görevi yürüten ABD ise NYT’ye göre cezaevi çevresine Bradley tipi zırhlı araçlar gönderdi. ABD’liaskeri yetkililer, hapishaneden açılan ateşe karşılık verildiğini de ekledi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Güvenliğe yardımcı olmak için stratejik olarak konumlandırılmış sınırlı kara desteği sağladık” diye konuştu. Gazete, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 Amerikan askerinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı haberinde Fransız AFP ajansı, çatışmalarda 45’i SDG’li olmak üzere 160’dan fazla kişinin öldüğünü belirtti.

ABD askerleri de Haseke’de devrede

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Guveyran cezaevinde 3500 DEAŞ’lının tutulduğu tahmin ediliyor. YPG/PKK kontrolü sağlamaya çalışırken bazı tutukluların nakledildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#DEAŞ#ABD

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail