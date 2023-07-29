ABD askerinin lojistik üssü olmuştu: Dedeağaç’a Fransız ilgisi

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ABD’nin kendisi için önemli bir askeri üs haline çevirdiği Yunanistan’ın Dedeağaç limanına Fransızlar da ilgi gösteriyor. Türkiye’ye sadece 40 km uzaklıktaki limanın kullanımı için, Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail ile Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve Tedarik Merkezi’nden subaylar hafta içi bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hacimihail, “Dedeağaç limanının Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlamasını ele aldıklarını” kaydetmekle yetindi. Taraflar aynı gündemle 8 ay önce de bir toplantı düzenlemişti.

BÖLGEDE ABD ÜSSÜ VAR

Geçen 10 ayda Dedeğaç’ı iki kez ziyaret eden Fransa’nın Atina Büyükelçisi Patrick Maisonnave daha önce yaptığı bir konuşmada, “Önümüzdeki yıllarda Dedeağaç’a yanaşan Fransa Deniz Kuvvetleri gemilerinin sayısının sürekli artacağından şüphem yok” demişti. Fransa Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri geçmişte birkaç kez Dedeağaç’a ziyaret gerçekleştirdiler. Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa’daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi. Avrupa’ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. ABD’nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı. Atina, 2021’de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 156’ncı motorlu topçu taburuna ait “Yanuli” kışlasını ABD’ye üs olarak tahsis etmişti.

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ABD ’nin Avrupa’daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi.

PARİS’E BAĞIMLILIK ARTIYOR

Bu arada Yunanistan, Fransa’ya 2021’de 24 adet Rafale savaş uçağı, 2022’de de 3 adet Belharra tipi fırkateyn sipariş etti. Bugüne kadar Rafale uçaklarından 17’si teslim alındı. Belharra tipi fırkateynlerin ilki ise 2025’de Yunanistan’a gelecek. Uçak ve fırkateynler için Atina Paris’e toplam 6.5 milyar Euro ödeyecek. Atina-Paris arasındaki askeri yakınlık bununla sınırlı değil. Yunanistan ile Fransa, 28 Eylül 2012’de “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması” imzalamışlardı. Anlaşmanın 2’nci maddesi, taraflardan birinin egemenlik bölgesine silahlı saldırı olursa, diğerine eldeki tüm uygun araçlarla yardım ve katkı sağlama yükümlülüğü veriyor.