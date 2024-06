ABD Ankara Büyükelçisi Flake'ten CNN Türk'e özel açıklamalar

Haberin Devamı

Türkiye ve ABD arasında teröre karşı nasıl bir iş birliği yürütülüyor? Yunanistan Dedeağaçta'ki yığınağın hedefi Türkiye mi? F-16 teslimat programı nasıl gerçekleşecek? Türkiye F-35 programına dönebilecek mi? ABD Büyükelçisi Jeff Flake gündeme dair dikkat çeken başlıkları CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.



Flake'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Stratejik ortaklığımızın her zamankinden daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve bugün içinde bulunduğumuz durumu buraya gelmeden önce Senato’da onay oturumlarına katıldığım dönemle kıyasladığımda arada çok büyük bir fark olduğunu görüyorum. Bunun büyük bir kısmı Türkiye’nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği tepki ve bu tepki de gerçek bir NATO müttefiki gibi davranıp davranmadığı ile ilgiliydi. Bu bizim için çok şey ifade ediyor ve Capitol Hill’deki eski meslektaşlarımla konuştuğumda sadece son birkaç yılda ortamın değiştiğini gördüm.



AP SEÇİMLERi



Sonuç bizi endişelendiriyor. Bu seçimlerde neler olduğunu kontrol edemiyoruz ancak gelen liderleri kabul ediyoruz. AB üyesi değiliz ancak aşırı sağın yükselişi endişe verici, zaman içinde durumun düzeleceğini düşünüyorum



F-16 SATIŞI ve F-35 PROGRAMI



Açıkçası ocak ayında varılan anlaşma, yönetimin satış niyetini Kongre’ye bildirmesi yönündeydi. Kongre buna onayladı ve en son olarak da Türkiye, yeni uçakları üretecek ve daha sonra Türkiye ile birlikte eski modelleri yenileyecek olan Lockheed Martin ile anlaşma mektubu olarak adlandırılan bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla Blok 70, teknolojik açıdan en gelişmiş F-16 ve Türkiye’nin NATO ortaklarıyla birlikte çalışabilir durumda kalması çok önemli. O yüzden bu büyük bir adım.



Türkiye'nin F-35 programında yer almasına engel olan S-400 sorununun çözümü ile ilgili atılan her adımı olumlu karşılıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydedilirse Türkiye ile yeniden görüşmeleri memnuniyetle karşılarız. Ortak üretime dönülmesi zor bir nokta ama bu konuda kararı ortaklara bırakıyorum. Ancak satın alınabilir.



İSRAİL HAMAS SAVAŞI



Başkanımız bu konuda bir çok kez konuştu, İsrail'i dikkatli olmaya çağırdı. Kamuoyu ve özelde söylenenler çok önemli. İsrail'den sivilleri koruması için her türlü tedbiri alması istendi.



Netanyahu ABD kongresine gelse de gelmese de başkanımızla görüşmeye devam ediyor. Hamas'a karşı kendilerini savunurken sivilleri korumaları için baskı yapıyoruz ancak ABD müttefiki İsrail'in yanında duruyoruz. Gazze'ye saldırıların sona ermesini istiyoruz, ateşkes girişimimizin nedeni de bu.



KALICI ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?



Yakın gelecekte nasıl olur bilmiyorum ama ateşkes mümkün. Türkiye'nin bu konuda verdiği desteği takdir ediyoruz. Bunun nasıl gerçekleşeceği taraflara bağlı. Bu şekilde kalıcı olabilir biz de bunun gerçekleşmesini istiyoruz.



SURİYE'DEKİ SÖZDE SEÇİM GİRİŞİMİ



Biz her zaman Suriye'deki herhangi bir seçimin adil, şeffaf, özgür ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledik. Bu koşullar şu anda mevcut değil dolayısıyla şu anki herhangi bir seçimi desteklemiyoruz. Ancak DAEŞ'ı yenmek konusunda aynı hedefe sahibiz ve bu konuda Türk ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.



PKK'NIN IRAK'TAKİ UZANTILARI



ABD 1997'den beri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor ancak SDG konusunda farklılıklarımız var ancak bunun Türkiye ile birlikte çalışmamıza engel olmasına izin vermiyoruz. Daha kapsamlı işbirliği yolları arayacağız.



Suriye'nin kuzeydoğusundaki konumumuzun istikrarsız olduğunun farkındayız. Bu çok karmaşık bir mesele. Ortağımızın Türk halkı olduğunun kesinlikle farkındayız.



DEDEAĞAÇ'TAKİ YIĞINAK



Bu iddiaların hiçbir dayanağı yok. Biz NATO müttefiklerimize değer veriyoruz. Birini diğerine tercih etmiyoruz. Dedeağaç'ta küçük bir yığınak yapıldı ancak bu Ukrayna'daki savunma çabaları desteklemek için, buna çok ihtiyaç var. Türkiye Montrö sözleşmesini kullanarak çok yardımcı oldu ancak bu müttefiklerin Ukrayna'ya ikmal yapmasını da engelliyor. Yunanistan'daki yığınak sadece ikmal çabası. Bir müttefikimizi diğerine tercih etmiyoruz. Türkiye ve Yunanistan Ege'nin bir barış denizi olmasına karar verdi. Bu çok güzel.



Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Türkiye bizim ortağımız. Türkiye'ye karşı bir yığınak yapma çabamız yok. Ukrayna'da olup bitenlerden endişeliyiz ve desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.



ERDOĞAN'I BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİK



Programlarımız uyuşması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelmesi için açık bir davetimiz var. Bu NATO zirvesinde de olabilir. Yapabileceğimiz her türlü üst düzey görüşme için hareket halindeyiz.

VİZE SORUNU SİYASİ DEĞİL

Vize sorunu siyasi değil. Bu talep meselesi. ABD'yi ziyaret etmek isten büyük bir topluluk var. Talep çok büyük. Eğitim ve iş için gitmek isteyenlere öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar teknik nedenler, hiç siyasi değil. Ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz.