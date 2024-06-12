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Avrupa'daki fiyaskonun merkesindeki iki isim: Macron'un yüzünü bile görmek istemiyorlar, Olaf Scholz için süre doluyor...

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#Macron#Olaf Scholz#Almanya
Avrupadaki fiyaskonun merkesindeki iki isim: Macronun yüzünü bile görmek istemiyorlar, Olaf Scholz için süre doluyor...
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 10:35

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın kazandığı zafer Avrupa'nın iki ağır topu Almanya ve Fransa'da siyasi dengeleri sarstı. Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı alan Macron'un partisindeki rahatsızlıklar giderek büyürken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz için de benzer bir hesaplaşmanın kapıda olduğu düşünülüyor.

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Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin oyların yüzde 31,5'ini alarak ilk sıraya yerleşmesi ülkede deprem etkisi yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron seçim yenilgisinin ardından Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı aldı ancak kendi müttefikleri bile bu kararın onu felakete sürükleyebileceğini düşünüyor.

KENDİ PARTİSİNDEKİLER BİLE RAHATSIZ

Fransa'daki son anketler, Macron'un kamuoyunda kibirli biri olarak görüldüğünü ortaya koyuyor, zaten Pazar günü gerçekleştirilen AP seçimlerinde sandığa yansıyan rakamlar da Fransız liderden olan rahatsızlığı kanıtlıyor. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre bu rahatsızlık düşünülenden çok daha fazla. Macron kendi partisi içinde bile iletişimden kopuk, yanılgı içinde, başı boş biri olarak görülüyor.

Avrupadaki fiyaskonun merkesindeki iki isim: Macronun yüzünü bile görmek istemiyorlar, Olaf Scholz için süre doluyor...

Fransa Cumhurbaşkanı erken seçimi aşırı sağ eğilimi tersine çevirmenin ve tüm tarafların ana akım seçmenlerini arkasında toplamanın tek yolu olarak görse de anketler Macron'un partisinin bir kez daha yenilgiye uğrayabileceğini gösteriyor. Pek çok müttefiki de Macron'un kendine olan olağanüstü inancının 'gerçekliğin inkarı' olduğunu düşünüyor ve bunun halkta bir antipatiye neden olduğuna inanıyor.

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"MACRON NE KADAR ÇOK KONUŞURSA O KADAR ÇOK OY KAYBEDERİZ"

Macron'u destekleyen koalisyon içindeki gerilim o kadar yüksek ki, ağır toplar Fransa cumhurbaşkanına geri adım atması çağrısında bulunuyor. Fransız liderin önemli bir müttefiki ve ilk destekçilerinden biri olan François Bayrou, Macron'un "kampanyaya fazla karışmaması gerektiği" mesajını vermek için Pazartesi akşamı Élysée Sarayı'ndaydı. Politico'nun iddiasına göre milletvekilleri Macron ne kadar çok konuşursa o kadar çok oy kaybedeceklerini düşünüyor.

Avrupadaki fiyaskonun merkesindeki iki isim: Macronun yüzünü bile görmek istemiyorlar, Olaf Scholz için süre doluyor...

KAMPANYADA FOTOĞRAFI BİLE KULLANILMAYACAK

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Eski bir Elysée çalışanı, sandık başına dönme kararını "yenilgiyle yere düşen bir adamın çılgınca eylemi" olarak değerlendirirken, isminin açıklanmaması koşulu ile Politico'ya konuşan kaynaklar müttefiklerinin bile Macron'un yüzünün posterlerde yer almasını istemediğini söylediler.

Fransa cumhurbaşkanının koalisyonundan bir milletvekili de "Kampanya posterlerinde Macron'un yüzünü görmeyeceksiniz, bunu size söyleyebilirim" diyerek bu iddiayı doğruladı.

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"HESAPLAŞMADAN KAÇAMAZ, SCHOLZ İÇİN SÜRE DOLUYOR"

Macron'un erken seçim kumarı sadece Fransız hükümetini altüst etmekle kalmıyor, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının üçüncü yılına girdiği kritik bir zamanda Avrupa siyasetini havaya uçurma tehlikesi de yaratıyor.

Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerden büyük bir hüsranla ayrılan bir başka lider olan Olaf Scholz'un da Macron'la benzer bir kadere sürüklenmesi kıtada deprem etkisi yaratabilir.

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Politico 'Olaf Scholz için süre doluyor' başlıklı analizinde 'Almanya için doğru soru Scholz hükümetinin hayatta kalıp kalmayacağı değil, ne kadar süre hayatta kalacağıdır' ifadelerine yer verirken Scholz'un Macron'un aksine seçim gecesi sessiz kaldığını ama hesaplaşmadan kurtulamayacağını yazdı.

Avrupadaki fiyaskonun merkesindeki iki isim: Macronun yüzünü bile görmek istemiyorlar, Olaf Scholz için süre doluyor...


"MACRON GİBİ ERKEN SEÇİME GİT" ÇAĞRISI

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, AP seçimleri sonrası yaptığı açıklamada Scholz'un da Macron gibi erken seçim çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Politico'ya göre Almanya'daki fiyasko inkar edilmez durumda ve Scholz görev süresinin bitmesine 2.5 yıl kala  büyük bir kırılmanın eşiğinde.

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İç çatışmalarla kuşatılmış olan Scholz, modern Alman tarihinin en sevilmeyen hükümetine başkanlık ediyor. Almanların üçte ikisinden fazlası koalisyonda, yüzde 70'inden fazlası da Olaf Scholz'dan memnun değil.

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#Macron#Olaf Scholz#Almanya

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