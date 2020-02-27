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Dünya
ANKARA, (DHA)- Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

ABD Ankara Büyükelçiliği'den açıklama: Türkiye'nin yanındayız

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ABD Ankara Büyükelçiliği'den açıklama: Türkiye'nin yanındayız
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 askerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün, İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" denildi.

ABD Ankara Büyükelçiliğiden açıklama: Türkiyenin yanındayız


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