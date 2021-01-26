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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB yakalanan ivmeden memnun

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB yakalanan ivmeden memnun
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Avrupa Birliği dışişleri bakanları Türkiye’yle ilişkileri değerlendirdi.

Geçen yıl ilişkiler gerginliklerin gölgesinde kalırken, bugün gelinen aşamada, Türkiye’nin son dönemde gönderdiği pozitif mesajlar ve yaptığı jestler AB’deki havayı olumlu etkilemiş durumda.

Açıklama ve jestlerin not edildiğini söyleyen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye ile diyalog ve işbirliğini sağlamlaştırmak için temasların önemini teyit ettiklerini belirten Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel ziyaretine değinerek, “Her iki taraf da bu ivmeyi devam ettirmek ve olumlu olarak kullanmak için mutabık kaldı” diye konuştu. AB, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasından da memnun.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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