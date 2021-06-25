MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB liderlerinden flaş Türkiye çağrısı
GeriDünya AB liderlerinden flaş Türkiye çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 00:07 | Son Güncelleme:

AB liderlerinden flaş Türkiye çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB liderlerinden flaş Türkiye çağrısı

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi. AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi. AB liderlerinin ayrıca AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını da kaydettiği aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi