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Avrupa Birliği’nin (AB) Rumlara destek çıkarak, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilâtı’na gözlemci üye kabul edilmesini kınaması, Lefkoşa’da büyük tepkiyle karşılaştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB’nin bir kez daha Kıbrıs’a Rum-Yunan gözlükleriyle baktığını ispat ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Bu tavra devam ederlerse, AB ile ilişkilerimizi gözden geçiririz” uyarısı yaptı.

‘YANLI TUTUM SÜRÜYOR’

Cumhurbaşkanı Tatar yayınladığı bildiride, AB’nin Kıbrıs konusunda yanlı tutumunu ısrarla sürdürdüğüne dikkat çekti ve “AB’nin bahse konu talihsiz açıklaması haksız bir şekilde üye yapılan Güney Kıbrıs’ın bundan cesaret ve güç alarak bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanmasına ve uzlaşmaz tavrını sürdürmesine ne yazık ki hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

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‘KARARLILIĞIMIZI DUYURURUZ’

En sert açıklama ve uyarı KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan geldi. Ertuğruloğlu, “KKTC hükümeti olarak AB’nin mevcut tutumunun devam etmesi halinde birlik ile ilişkilerimizi, tüm seçeneklerle ivedilikle gözden geçirip, yeni bir düzenlemeye gitme yönündeki kararlılığımızı duyururuz” dedi. Başbakan Ünal Üstel ise, Rum yanlısı açıklamayı yapan AB Komisyonu’nun Kıbrıs konusunda söz söyleyecek son yer olduğuna dikkat çekti.

‘İKİYÜZLÜ BİR AÇIKLAMADIR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun KKTC ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilâtı’na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama, haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. AB, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar, yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs Türklerinin, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olduğunu belirten Çelik, “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. AB’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu, tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilâtı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz” dedi.