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AB de Kızıldeniz’e savaş gemileri yolluyor

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#Avrupa Birliği#Yemen#Kızıldeniz
AB de Kızıldeniz’e savaş gemileri yolluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Avrupa Birliği, Yemen’deki Şii Husi savaşçıların İsrail’in Gazze savaşına karşılık ticari gemilere saldırı düzenlediği Kızıldeniz’e savaş gemileri göndermeye hazırlanıyor. Deniz misyonunun ABD ve İngiltere örneklerinde olduğu gibi saldırı opsiyonlu değil savunma ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı olması öngörülüyor.

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AB’nin diplomatik kolu Dış İlişkiler Servisi (EEAS), özellikle füze saldırılarına karşı koyma amaçlı donanıma sahip en az üç destroyer ya da üç fırkateyn gönderilmesi gerektiği görüşünde. Misyonun, bölgede Fransa liderliğinde yürütülen gözetleme operasyonu AGENOR üzerine inşa edilmesi gündemde. Bölgeye gönderilecek deniz unsurlarının sayısı ve hangi ülkelerin katkıda bulunacağı bakanlar düzeyindeki görüşmeler ve Askeri Komite’nin vereceği görüş doğrultusunda netleşecek. AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin ilk yeşil ışığı verdiği konu 22 Ocak’ta bakanlar düzeyinde ele alınacak. Misyonun en geç 19 Şubat’ta oluşturulması ve hızlı bir şekilde devreye girmesi bekleniyor. 

ADEN KÖRFEZİ TEZKERESİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. (ANKARA)

 

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#Avrupa Birliği#Yemen#Kızıldeniz

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