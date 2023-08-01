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68. kattan yere çakıldı

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#Remi Lucidi#Hong Kong#Gökdelen
68. kattan yere çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 07:00

Yüksek yerlerden yaptığı paylaşımlarla tanınan 30 yaşındaki Fransız akrobat Remi Lucidi, Hong Kong’daki bir gökdelenin 68. katından düşerek yaşamını yitirdi.

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Sosyal medyada ‘Remi Enigma’ olarak tanınan Lucidi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. South China Morning Post’a göre, akşam saatlerinde binaya gelen Lucidi, güvenlik görevlisine 40’ıncı katta bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyledi. Ardından asansör ile 49’uncu kata çıktığı ve buradan 68’inci kata kadar merdivenleri tırmandığı, daha sonra ise çatıya yöneldiği belirlendi. Binada çalışan bir temizlik görevlisi, Lucidi’nin çatıdan düşmeden önce camlara vurarak içeri girmek için yardım istediğini anlattı.

 

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#Remi Lucidi#Hong Kong#Gökdelen

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