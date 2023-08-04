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67 yıl önce doğumda karışmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Edward Ambrose#Richard Beauvais
67 yıl önce doğumda karışmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 07:00

KANADALI Edward Ambrose ve Richard Beauvais, 67 yıl önce doğumda değiştirildiklerini öğrendiler. Farklı etnik kökenlere sahip ailelere verilen Ambrose ve Beauvais, şimdi gerçekte kim olduklarını sorguluyor.

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Richard Beauvais’in kızlarından biri iki yıl önce aile kökeniyle ilgilenmeye başladı ve Beauvais’i DNA testi yaptırmaya teşvik etti. O zamanlar 65 yaşında olan Beauvais, ömrünü kendisini “yarı Fransız, yarı Kızılderili” tanımlayarak geçirmişti. Edward Ambrose’nin kız kardeşi de geçen yıl yaptırdığı DNA testi sonucunda biyolojik kardeş olmadıklarını ve British Columbia’da Richard Beauvais adında bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Yerli olduğu için zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Beauvais, aslında Kri ve Fransız değil, Ukrayna-Polonya ve Yahudi kökenli olduğunu öğrendi. Ambrose ise, Batı Kanada bölgesindeki bir eyâlet olan Manitoba’daki bir çiftlikte Ukraynalı bir ailenin yanında büyümüş.

 

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#Kanada#Edward Ambrose#Richard Beauvais

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