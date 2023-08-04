67 yıl önce doğumda karışmışlar

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Richard Beauvais’in kızlarından biri iki yıl önce aile kökeniyle ilgilenmeye başladı ve Beauvais’i DNA testi yaptırmaya teşvik etti. O zamanlar 65 yaşında olan Beauvais, ömrünü kendisini “yarı Fransız, yarı Kızılderili” tanımlayarak geçirmişti. Edward Ambrose’nin kız kardeşi de geçen yıl yaptırdığı DNA testi sonucunda biyolojik kardeş olmadıklarını ve British Columbia’da Richard Beauvais adında bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Yerli olduğu için zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Beauvais, aslında Kri ve Fransız değil, Ukrayna-Polonya ve Yahudi kökenli olduğunu öğrendi. Ambrose ise, Batı Kanada bölgesindeki bir eyâlet olan Manitoba’daki bir çiftlikte Ukraynalı bir ailenin yanında büyümüş.