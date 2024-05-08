650 tonluk treni çekti, dünya rekoru kırdı!

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Rus atlet Denis Vovk, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki tren istasyonunda yeni bir dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi. Daha önce 650 ton ağırlığındaki treni yarım metre hareket ettiren Vovk, bu kez aynı treni 37 saniye içinde 1.48 metre çekmeyi başardı.
Özel hazırlanan halatlar ve rayların arasına yerleştirilen düzenekten destek alarak treni çeken Vovk’un rekor kırdığı anları performans eğitmenleri ve gazeteciler de takip etti. Rus görevliler, rekorun tescili için tüm görüntü ve belgeleri Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerine göndereceklerini belirtti.