54 Türk’e koronalı gemiden tahliye

Türkiye vatandaşları 14 gün karantinada tutulduktan sonra Türkiye’ye gönderilecekler. Aynı şekilde, test sonuçları negatif çıkan çeşitli ülkelerden 140 yolcu da gemiden tahliye edilerek, otellere götürüldü.

Gemide, test sonuçları pozitif çıkan ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan 65’i Türkiye vatandaşı 119 kişi bulunuyor. İzmir’in Çeşme ilçesinden 9 Mart’ta İspanya’nın Cadiz limanına hareket eden, ancak koronavirüs yasakları nedeniyle geri dönmek zorunda kalan ‘Eleferios Venizelos’da 152’si Türkiye vatandaşı toplam 383 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Yunanistan’da koronadan can kaybı 67.