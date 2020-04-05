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Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

54 Türk’e koronalı gemiden tahliye

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
54 Türk’e koronalı gemiden tahliye
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Yunanistan’ın Pire Limanı’na yanaşmasına izin verilen ‘Elefterios Venizelos’ gemisinde Covid-19 testleri negatif çıkan 54 Türkiye vatandaşı, Atina’da önceden gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı otellere nakledildi.

Türkiye vatandaşları 14 gün karantinada tutulduktan sonra Türkiye’ye gönderilecekler. Aynı şekilde, test sonuçları negatif çıkan çeşitli ülkelerden 140 yolcu da gemiden tahliye edilerek, otellere götürüldü.

Gemide, test sonuçları pozitif çıkan ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan 65’i Türkiye vatandaşı 119 kişi bulunuyor. İzmir’in Çeşme ilçesinden 9 Mart’ta İspanya’nın Cadiz limanına hareket eden, ancak koronavirüs yasakları nedeniyle geri dönmek zorunda kalan ‘Eleferios Venizelos’da 152’si Türkiye vatandaşı toplam 383 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Yunanistan’da koronadan can kaybı 67.

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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