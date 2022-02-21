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54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan#Feribot Yangını#Dünya
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize
Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Seyir halindeki feribotta çıkan yangının ardından kayıp olan yolculardan birine 54 saat sonra sağ olarak ulaşıldı.

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Yunanistan'ın İgumeniça limanından İtalya’nın Brindisi limanına giderken, İtalyan bandıralı Ro-ro gemisi “Euroferry Olympia” de geçen cuma sabahı çıkan yangında, 21 yaşındaki bir Belarus vatandaşı, 54 saat sonra kurtarıldı.

Bu gelişme, aralarında Türk vatandaşı Mehmet Çakır’ın da bulunduğu 11 kayıp kişiye ulaşılması için umut oldu.

Yunan kurtarma ekiplerini görünce, “Yaşıyorum değil mi? Bana yaşadığımı söyleyin” diyen Belarus vatandaşı sürekli yardım isteyen sesler duyduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Aleksiu dün öğle saatlerinde “Kayıpların bulunması için hâlâ umutluyuz. Çalışmalar sürüyor”
dedi. Mehmet Çakır, yedi Bulgar ve üç Yunan tır sürücüsü ise dün akşam saatlerine kadar bulunamadı. Kurtarma ekiplerinin, gemide dün akşam saatlerinde Yunan vatandaşı olduğu belirlenen, 1 erkek cesedi bulduğu belirtildi.

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54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

BİLETSİZ YOLCULAR

Dün de yanmaya devam eden ve yan yatmaya başlayan gemi, Korfu adası yakınlarında güvenli bir noktaya römork edildi. Yangının tamamen söndürülmesinin günler alabileceği belirtilirken, biletsiz seyahat eden yolcular nedeniyle ölü sayısının 11'den fazla olmasından
endişe ediliyor.

'KURTULMAMIZ MUCİZE'

Gemiden kurtarılan 26 Türk vatandaşı dün İstanbul’a geldi. Otobüsle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelen Türk yolcuların olay anında cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cep telefonu görüntülerinde yolcuların filikada can yeleğiyle bekledikleri görülüyor.

Bir diğer görüntüde ise filikayla uzaklaşan yolcuların cep telefonu kamerasına yanan dev gemi yansıyor. Görüntülerde patlama sesleri de duyuluyor.

Kazazedelerden Fahri Özgen duygularını, “Bir insan bir alevin içinden çıkıp hayatını nasıl kurtarabilir? Biz mucizeyi yaşıyoruz. Şu an yaşadığımız hayat tamamen mucize” sözleriyle ifade etti.

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#Yunanistan#Feribot Yangını#Dünya

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