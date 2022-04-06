515 kandil mum ile Ukrayna haritası çizdiler!

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 42. gününde devam ediyor. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiye geçici ev sahipliği yapan Polonya sınırındaki Lviv’de halk ilginç bir etkinlik için şehir merkezindeki ünlü sanatçı Taras Şevçenko’nun devasa anıtı önünde toplandı.

