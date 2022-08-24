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50 yıl sonra aya gidecek

Güncelleme Tarihi:

#NASA#Jüpiter#Ay
50 yıl sonra aya gidecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

NASA, 10 yıldan uzun bir süredir Ay görevi için hazırlanan Artemis uzay aracının 29 Ağustos Pazartesi günü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacağını açıklandı.

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Orion kapsülünü Ay yörüngesine taşıyacak uzay aracının son yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda uçuşa hazır olduğu belirtildi. Ay çevresinde 42 günlük bir görevi tamamlayarak 10 Ekim’de Büyük Okyanus’a inmesi beklenen Orion’un 2024’te ilk insanlı görevi, 2025’te ise Ay’a tekrar ayak basacak mürettebatı taşıma görevini gerçekleştirmesi bekleniyor. Apollo 17 ile Ay’a son kez insan göndermenin 50’nci yıldönümünü kutlayan NASA, Ay misyonunun, 2030’lu yıllarda Mars’a insanlı görev gerçekleştirme sürecini kolaylaştıracağı görüşünde.

50 yıl sonra aya gidecek

KARŞINIZDA JÜPİTER

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Kanada ve Avrupa Uzay Ajansları işbirliğiyle uzaya gönderdiği James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği iki detaylı Jüpiter fotoğrafı yayınlandı. NASA’dan yapılan açıklamada, Jüpiter’deki dev fırtınalar, güçlü rüzgârlar, auroralar ve aşırı basınç koşullarına dair birçok ayrıntılı gözlem yapıldığı belirtildi. Jüpiter gözlemlerinin, biliminsanlarına Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenine hakkında daha fazla ipucu vereceği belirtildi.

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#NASA#Jüpiter#Ay

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