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5 bin turist Machu Picchu’dan tahliye bekliyor

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#Peru#Machu Picchu#Tahliye
5 bin turist Machu Picchu’dan tahliye bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

Peru’da siyasi karışıklık devam ederken, Machu Picchu harabelerini ziyarete giden ve orada mahsur kalan turistler günlerdir tahliye edilmeyi bekliyor.

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Machu Picchu kasabasının belediye başkanı Darwin Baca, Fransız AFP’ye yaptığı açıklamada, “Machu Picchu’nun bağlı bulunduğu Cusco şehrinde mahsur kalan 5 bin turist var, otellerinde uçuşların yeniden başlamasını bekliyorlar” dedi.

7 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle ülkede olağanüstü hâl ilan edilmişti. Belediye Başkanı Baca, hükümetten turistlerin tahliyesi için helikopter talep ettiklerini de bildirdi. Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı 12 Aralık’ta uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Binlerce turist ise bu süreçte yollara kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle otellerdeki bekleyişini sürdürüyor.

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#Peru#Machu Picchu#Tahliye

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