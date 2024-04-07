40 Demokrat vekil Biden’a yazdı: İsrail’e silah gönderme

Haberin Devamı

“İsrail’in, aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi WCK yardım görevlisini öldüren son hava saldırısıyla ilgili ortak endişemizi ve öfkemizi ifade etmek için yazıyoruz” diye başlayan mektup, İsrail’in çok uzun zamandır destekçilerinden olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin imzasını da içeriyor.

İÇLERİNDE PELOSI DE VAR

Mektupta Gazze’de yardım kuruluşu araçlarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma tamamlana kadar silah transferlerinin durdurulması istendi. Mektupta ayrıca 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaklaşık 32.000 sivilin öldürüldüğüne de değinildi. Ayrıca bölgede kıtlığın yaklaşmakta olduğu ve şayet çatışmalar durdurulmazsa önümüzdeki ay içinde kıtlığın başlayabileceğinin de altı çizildi.