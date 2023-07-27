4 yıl önce sırra kadem bastı... 1609 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!

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ABD’nin Arizona eyaletinde 15 Eylül 2019 yılında ortadan kaybolan 18 yaşındaki Alicia Navarro 4 yıl sonra bulundu.

Navarro, Arizona’ya bin 609 kilometre mesafedeki Montana eyaletinde bir kasabada ortaya çıktı.

Glendale Polis Departmanı Sözcüsü Jose Santiago, genç kadının zarar görmediğini belirterek, “4 yıldır kayıp olan kızımız için dedektifler binlerce ipucu elde etti. Alicia bu hafta sonu Montana’daki bir kasabadaki karakola gelerek kendisini tanıttı. Biz de soruşturmalarımız kapsamında Alicia’yı ailesine ulaştırdık. Alicia tamamen güvende, sağlıklı ve mutlu” dedi. Santiago ayrıca genç kadının herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadığını ifade etti.

Navarro’nun annesi Jessica Nunez ise kızının yüksek işlevli otizm tanısı konduğunu belirterek Navarro’nun internet üzerinden birisiyle tanışıp kaçtığından şüphe ettiğini söyledi. Ortaya çıkan genç kadının ise duygusal boşlukta olduğu ve annesine karşı pişmanlık yaşadığı ifade ediliyor.

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Navarro’nun 15 Eylül 2019’da 14 yaşındayken kaybolduktan sonra neler yaşadığına yönelik soruşturma sürüyor.

Navarro, ailesine “Ben kaçıyorum. Geri döneceğim. Yemin ederim. Üzgünüm” yazılı bir not bırakarak 15 Eylül 2019’da ortadan kaybolmuştu. Navarro’nun evden kaçma nedeni FBI tarafından araştırılıyordu.