3 yaşındaki çocuğu herkesin gözü önünde tren raylarına attı!

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşanan akılalmaz bir olay bugün Amerika basınında kendine geniş yer buldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve Multnomah İlçe Bölge Savcılığına göre, olay Portland'ın Gateway Transit Center MAX tren istasyonunda gerçekleşti.

ANİDEN GELDİ KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ

Acımasız saldırı gerçekleştiğinde yürümeye yeni başlayan henüz 3 yaşındaki kız çocuğu platformunda annesinin yanında duruyordu.

Anne-kız trenin gelmesini beklerken arkalarında oturan bir kadın aniden ayağa kalktı ve küçük çocuğu öne itti. Beyaz uyarı çizgisinin hemen kenarında duran kız önce yere düştü daha sonra baş aşağı platformdan raylara düştü.





Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5