3 yaşındaki çocuğu herkesin gözü önünde tren raylarına attı!

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ABD'nin Oregon eyaletinde yaşanan akılalmaz bir olay bugün Amerika basınında kendine geniş yer buldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve Multnomah İlçe Bölge Savcılığına göre, olay Portland'ın Gateway Transit Center MAX tren istasyonunda gerçekleşti.

ANİDEN GELDİ KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ

Acımasız saldırı gerçekleştiğinde yürümeye yeni başlayan henüz 3 yaşındaki kız çocuğu platformunda annesinin yanında duruyordu.

Anne-kız trenin gelmesini beklerken arkalarında oturan bir kadın aniden ayağa kalktı ve küçük çocuğu öne itti. Beyaz uyarı çizgisinin hemen kenarında duran kız önce yere düştü daha sonra baş aşağı platformdan raylara düştü.





Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 30, 2022

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İSTASYON BUZ KESTİ

32 yaşında olduğu ve adının Brianna Lace Workman olduğu öğenilen yabancı soğukkanlı bir şekilde geri çekilip yerine otururken istasyon bir anda buz kesti. Kısa süren bir şok sonrası insanlar hemen küçük kızı raylardan kurtarmak için harekete geçtiler.

Kamera görüntülerinde küçük kızın düştükten sonra kafasını raylara çarpsa da ani bir hareketle ayağa kalktığı ve kendini kurtarmaya gelen insanlara yöneldiği görülüyor.



Görgü tanıkları küçük çocuğu güvenli bir şekilde yukarı çekerken onu raylara iten kadının sakince olan biteni izlemesi gözlerden kaçmadı.

Olay sonrası küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Şiddetli baş ağırısı çeken ve kafasında yara izleriş olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Multnomah İlçe Bölge Savcısı Mike Schmidt, yaptığı açıklamada saldırganın tutuklandığını açıkladı. Kadın birinci derece darp teşebbüsü, toplu ulaşıma müdahale, ikinci derece düzensiz hareket ve başka birini pervasızca tehlikeye atma suçlarından yargılanıyor.

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