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27 saat boyunca yemek pişirdi, dünya rekoruna aday oldu

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#Gana#Failatu Abdul-Razak#Dünya Rekoru
27 saat boyunca yemek pişirdi, dünya rekoruna aday oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 16:33

Ganalı şef Failatu Abdul-Razak, 227 saat boyunca yemek pişirerek dünya rekoru sahibi İrlandalı Alan Fisher'ı geçti. Guinness Dünya Rekorları, Abdul-Razak'a cevap vererek, "Kanıtları inceleyeceğiz" dedi.

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Gana'nın kuzeyindeki Tamale şehrinde 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 10 Ocak’a kadar sürdüren şef Failatu Abdul-Razak, 227 saat boyunca yemek pişirdi. Şef Abdul-Razak, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekorunu geçti. Guinness Dünya Rekorları resmi hesabı, rekor ile ilgili olarak, “kanıtlarını incelemek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

27 saat boyunca yemek pişirdi, dünya rekoruna aday oldu


PİŞİRİLEN YEMEKLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Şef Abdul-Razak, pişirilen yemeklerin bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti. Gana’nın yemek kültürünün dünyaya tanıtılmasında büyük bir önem teşkil ettiğini belirterek, “Birlikte tarih yazmamıza destek veren uluslararası topluma yürekten teşekkür ederim. Bu aynı zamanda harika Gana yemeklerimizi, kültürümüzü ve insanlarımızı dünyanın geri kalanına sergilemek için bir fırsat oldu” ifadelerini kullandı.

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#Gana#Failatu Abdul-Razak#Dünya Rekoru

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