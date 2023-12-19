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24 saatte 1000 deprem! İzlanda'da yanardağ patladı, yetkililer alarma geçti... İnanılmaz görüntüler...

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#İzlanda#Yanardağ#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 09:03

Ekim ayı sonundan beri peş peşe gelen depremlerle sarsılan ve Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda'da korkulan oldu, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ patladı. Tehlike nedeni ile daha önce 4 bin kişi tahliye edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeden gelen görüntüler ise kıyamet filmlerinden alınmış gibi...

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İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı.

Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı. Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolar, bölgede depremin veya sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğünü gösteriyor.

24 saatte 1000 deprem İzlandada yanardağ patladı, yetkililer alarma geçti... İnanılmaz görüntüler...

24 SAAT İÇİNDE 1000 DEPREM

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

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Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre bölge Kasım ayı içerinde 24 saat içerisinde 1000 depremle sarsılmıştı.

Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı. Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta

24 saatte 1000 deprem İzlandada yanardağ patladı, yetkililer alarma geçti... İnanılmaz görüntüler...

"GÜÇLÜ BİR PATLAMA GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünğü söyledi.

Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson önceliklerinin can kaybını önlemek olduğun ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Başbakan Katrin Jakobsdottir ise bölgede kısa süre önce aldıkları savunma önlemlerinin olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.

24 saatte 1000 deprem İzlandada yanardağ patladı, yetkililer alarma geçti... İnanılmaz görüntüler...

SANİYEDE 200 METREKÜP, ALARMA GEÇİLDİ

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İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir,RUV'a verdiği demeçte, saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi.

Yerel polis, alarm seviyelerini yükselttiklerini belirterek halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

24 saatte 1000 deprem İzlandada yanardağ patladı, yetkililer alarma geçti... İnanılmaz görüntüler...

MALİYETİ EN AZ 1.5 MİLYAR EURO

İzlanda'da Nisan 2010'da Eyjafjallajokull Yanardağı patlamıştı.Patlama, yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa'da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmasına yol açmıştı.Böylesi bir kapanmanın kıtada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediği açıklanmıştı.Yanardağ patlamasının İzlanda'ya maliyetinin en az 1,5 milyar euro olduğu hesaplanmıştı.

24 saatte 1000 deprem İzlandada yanardağ patladı, yetkililer alarma geçti... İnanılmaz görüntüler...

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#İzlanda#Yanardağ#Deprem

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