211 milyarla rekor kırdı

Pentagon’un Microsoft ile 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal ettiğini açıklaması, Pentagon ve Amazon arasında olası bir anlaşma beklentisiyle şirketin hisselerini yüzde 4.7 yükseltti.

Bu artış Bezos’un servetine yalnızca salı günü 8.4 milyar dolar net değer kazandırdı. Kendi rekorunu kıran Jeff Bezos böylece tarihin en zengin insanı oldu. Amazon’un hisselerinin yüzde 11’ini elinde bulunduran ve şirketin en büyük paydaşı olan Bezos, pazartesi günü CEO’luk görevinden istifa ederek yönetimi Andy Jassy’ye devretmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor