2025 felaketle başladı! New Orleans’ta araçlı saldırı: 15 ölü, 35 yaralı

Yeni yılın toplu saldırı haberi ABD’den geldi. Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir saldırgan, kullandığı aracı yerel saatle 03.15’te kalabalığın üzerine sürdü. Olay gece hayatıyla ünlü Fransız mahallesindeki Bourbon Caddesi’nde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana geldi. Sürücü daha sonra araçtan inerek çevresine ateş açtı, polis de şüpheliye karşılık verince aralarında çatışma çıktı. Ölü ele geçirilen saldırganın kimliği 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar (Şemseddin Cabbar) olarak açıklandı. Saldırganın aracını bölgede eğlenen kalabalığın üzerine sürmesi ve açtığı ateş sonucu 15 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

ÇARPARAK İLERLEDİ

Görgü tanığı 22 yaşındaki Kevin Garcia, “Gördüğüm tek şey Bourbon kaldırımının sol tarafında herkese çarparak hızla ilerleyen bir araçtı” ifadesini kullandı. Kevin Garcia ayrıca silah sesleri duyduğunu da sözlerine ekledi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda görgü tanıkları şüphelinin ‘tam vücut zırhı giydiğini’ ve bir saldırı tüfeği taşıdığını aktardı. Olay sırasında Bourbon Caddesi’nde bir gecekulübünde olan 22 yaşındaki Whit Davis de, saldırı sonrası mekandan çıkmalarına izin verildiğinde ‘sokağın her yerinde ölü ya da yaralıların yanından geçmek zorunda kaldıklarını’ söyledi.





OLAY KASITLIYDI

New Orleans Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada sürücünün aracından indikten sonra açtığı ateş esnasında polis memurlarının da hedef aldığı ve hastaneye kaldırılan iki polisin hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Emniyet Müdürü Anne Kirkpatrick, saldırının sarhoş bir sürücünün sebep olduğu bir kaza olmadığının altını çizerken “Saldırgan mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu” diye konuştu. Ayrıca yaşananlarla ilgili Beyaz Saray’ın bilgilendirildiği ve soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP: DEDİKLERİM DOĞRU ÇIKTI

Olay sonrasında açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, ABD halkına yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceklerinin altını çizerken, seçilmiş başkan Donald Trump, olayı seçim yarışının merkezindeki mesele olan yasadışı göçle ilişkilendirdi. Trump, “Truth Social” sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ABD’deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti. Olayı “tam anlamıyla bir kötülük eylemi” olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.

FBI: DEAŞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

FEDERAL Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar’ın (Şemseddin Cabbar) daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges, saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ORDUSUNDA ÇALIŞTI

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirterek, “Sizinle Jabbar’ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı” dedi.





Duncan, soruşturmanın “terör saldırısı” olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi. Duncan, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu anımsatarak, saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi. Dunca ayrıca araçta el yapımı patlayıcılar bulduklarını ve bu patlayıcıları incelemeye aldıklarını belirtti.

‘TEK BAŞINA DEĞİL’

“Jabbar’ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz” diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi. Kendisi hakkında bilgisi olan veya son 72 saat içinde kendisiyle görüşenlerin FBI ile iletişime geçmesini isteyen Duncan, terör örgütü DEAŞ’a ait bayrağın bulunduğu aracın kiralanmış olabileceğini ifade etti.

New Orleans Polis Departmanından Kirkpatrick ise olay yerinde yaklaşık 400 polis memurunun görev yaptığını belirterek, “Gece 3 polisimiz kendilerine ateş eden bir teröristle çatışmaya girdi” dedi. Kirkpatrick çatışmada yaralanan 2 polisi hastanede ziyaret ettiğini aktardı.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans’taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi. Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

CAZ’IN BAŞKENTİ

Loisiana eyaletinin en büyük kenti olan New Orleans, ‘NOLA’ kısaltmasıyla tanınıyor. Yaklaşık 380 bin nüfusa sahip kent özellikle Fransız Mahallesi diye anılan tarihi bölgesiyle önemli bir turistik cazibe merkezi. Sokak müziği bantları ve caz müziğinin doğum yeri sayılan New Orleans, limanıyla önemli bir ticaret merkezi de aynı zamanda. Fransız, Afrika ve yerli kültürünü harmanlayan Creole mutfağı, Mardi Gras başta olmak üzere kutlama ve festivalleriyle de tanınan bir bölge. 2005 yılında New Orleans’ı vuran Katrina kasırgasında 1836 kişi ölmüş, kentin yüzde 80’i sel ve fırtınalardan olumsuz etkilenmişti. Fransız Mahallesi de sular altında kalmıştı.