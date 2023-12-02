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2024 Pirelli Takvimi... Zamansız Naomi

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#Pirelli Takvimi#Londra#Naomi Campbell
2024 Pirelli Takvimi... Zamansız Naomi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 07:00

2024 Pirelli Takvimi önceki akşam Londra’da tanıtıldı.

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Çekimleri Prince Gyasi tarafından gerçekleştirilen takvimin teması “Timeless” (Zamansız) olarak tanımlandı. Gyasi’ye ilham veren kişilerden oluşan takvimde süper model Naomi Campbell, Batı Afrika’daki tarihi Asante İmparatorluğu’nun Kralı, Majesteleri Otumfuo Osei Tutu II, Amerikalı oyuncu Angela Bassett, yazar Margot Lee Shetterly, şair Amanda Gorman, Ganalı çağdaş sanatçı Amoako Boafo, çocuk model Abul Faid Yussif, oyuncu Tiwa Savage, yönetmen Jeymes Samuel, eski futbolcu Marcel Desailly, sanatçı Teyana Taylor yer aldı. Gyasi, fotoğraftan çok resmi andıran görseller yaratmaya özen gösterdi.

 

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#Pirelli Takvimi#Londra#Naomi Campbell

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