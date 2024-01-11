2023 en sıcak yıl oldu

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Geride bıraktığımız senenin önceki dönem ortalamasına kıyasla 1.48 derece daha sıcak geçtiği belirtilirken Texas Üniversitesi’nden atmosfer bilimi profesörü Andrew Dessler “Beni etkileyen şey sadece 2023’ün rekor kırması değil, aynı zamanda önceki rekorları ne farkla aştığı” ifadesini kullandı. Rekor küresel sıcaklık, geçen yıl Kanada ve ABD’deki yoğun sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarından, uzun süreli kuraklığa ve dünyanın bazı bölgelerindeki sellere kadar birçok aşırı hava olayının kötüleşmesine neden olduğu değerlendiriliyor.