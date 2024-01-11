×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

2023 en sıcak yıl oldu

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Copernicus #Sıcak Hava
2023 en sıcak yıl oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 07:00

Avrupa Birliği’nin İklim İzleme Servisi Copernicus, 2023’ün en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Geride bıraktığımız senenin önceki dönem ortalamasına kıyasla 1.48 derece daha sıcak geçtiği belirtilirken Texas Üniversitesi’nden atmosfer bilimi profesörü Andrew Dessler “Beni etkileyen şey sadece 2023’ün rekor kırması değil, aynı zamanda önceki rekorları ne farkla aştığı” ifadesini kullandı. Rekor küresel sıcaklık, geçen yıl Kanada ve ABD’deki yoğun sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarından, uzun süreli kuraklığa ve dünyanın bazı bölgelerindeki sellere kadar birçok aşırı hava olayının kötüleşmesine neden olduğu değerlendiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Copernicus #Sıcak Hava

BAKMADAN GEÇME!