200 yıldır kayıp Rembrandt’lar bulundu

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İngiltere’deki bir ailenin özel koleksiyonundaki eserler, rutin değer biçme faaliyeti sırasında farkedildi. Tablolar en son 200 yıl önce kamuoyu önünde görülmüş, sonra dikkatlerden tamamen uzak kalmıştı. Rembrandt tarafından 1635 yılında imzalanan oval biçimli yağlı boya portreler, Hollanda’nın Leiden kentinden zengin ve yaşlı bir çifti tasvir ediyor. Sadece 20 santim yüksekliğindeki portreler, bilinen en küçük Rembrandt resmi olma özelliği taşıyor. İki eser, haziran ayında New York ve Amsterdam’da yapılacak bir turun ardından açık arttırma için Londra’ya getirilecek. Tabloların toplam 6 ila 10 milyon dolar arasında fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.