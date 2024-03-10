20 yıl önce emekli oldu ama hâlâ en çok Jordan kazanıyor

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Tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak gösterilen Michael Jordan, emekli olalı 20 yılı geçti ancak hâlâ tüm zamanların en çok kazanan sporcusu olmaya devam ediyor. Sportico internet sitesinin araştırmasına göre Jordan, kariyeri boyunca kazandığı 3.7 milyar dolarla listenin başında yer alıyor.

NIKE SERVETİNE SERVET KATTI

Jordan, kariyeri boyunca oynadığı takımlardan 94 milyon dolar kazandı ancak başta Nike olmak üzere pek çok şirketle yaptığı ortaklıklar servetine servet kattı. Özellikle Nike ile yaptığı anlaşma sayesinde “Air Jordan” markası yalnızca geçen yıl 6.6 milyar dolarlık gelir elde etti. Jayson Tatum, Luka Doncic ve Russell Westbrook gibi mevcut yıldızların hepsi Jordan ile anlaştı ve “Jumpman” logosu hâlâ temsil edilmeye devam ediyor.

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CRISTIANO RONALDO MESSİ’Yİ SOLLADI

Golf efsanesi Tiger Woods 2.6 milyar dolarlık kazançla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Yeşil sahalarda son 20 yıla damgasını vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetinde ise finansal olarak daha çok kazanan isim Portekizli futbolcu oldu. Ronaldo, kariyeri boyunca kazandığı 1.9 milyar dolarlık gelirle listenin üçüncü basamağında.