×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

20 yıl önce emekli oldu ama hâlâ en çok Jordan kazanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Jordan#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi
20 yıl önce emekli oldu ama hâlâ en çok Jordan kazanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

Kariyerleri boyunca en çok kazanan sporcuların listesi açıklandı. Zirvede 3.7 milyar dolarlık gelirle NBA efsanesi Michael Jordan bulunuyor.

Haberin Devamı

Tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak gösterilen Michael Jordan, emekli olalı 20 yılı geçti ancak hâlâ tüm zamanların en çok kazanan sporcusu olmaya devam ediyor. Sportico internet sitesinin araştırmasına göre Jordan, kariyeri boyunca kazandığı 3.7 milyar dolarla listenin başında yer alıyor.

NIKE SERVETİNE SERVET KATTI

Jordan, kariyeri boyunca oynadığı takımlardan 94 milyon dolar kazandı ancak başta Nike olmak üzere pek çok şirketle yaptığı ortaklıklar servetine servet kattı. Özellikle Nike ile yaptığı anlaşma sayesinde “Air Jordan” markası yalnızca geçen yıl 6.6 milyar dolarlık gelir elde etti. Jayson Tatum, Luka Doncic ve Russell Westbrook gibi mevcut yıldızların hepsi Jordan ile anlaştı ve “Jumpman” logosu hâlâ temsil edilmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

CRISTIANO RONALDO MESSİ’Yİ SOLLADI

Golf efsanesi Tiger Woods 2.6 milyar dolarlık kazançla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Yeşil sahalarda son 20 yıla damgasını vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetinde ise finansal olarak daha çok kazanan isim Portekizli futbolcu oldu. Ronaldo, kariyeri boyunca kazandığı 1.9 milyar dolarlık gelirle listenin üçüncü basamağında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jordan#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi

BAKMADAN GEÇME!