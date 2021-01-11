20 Ocak alarmı

ABD’de, Joe Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesini tescillemek üzere toplanan Kongre’yi 6 Ocak’ta Trump yanlılarının basmasının yankıları sürüyor. Ülkede bu kez de Trump yanlısı radikal sağcı silahlı milis grupları, sosyal medyada 20 Ocak’ta Biden’ın başkent Washington DC’deki yemin törenini protesto çağrıları yapmaya başladı. Bu gruplar Twitter’da “Million Militia March” (Milyonluk Milis Yürüyüşü) adı altında paylaşımlar yapıyor.

ENDİŞE ARTIYOR

Kongre baskınından hemen sonra “thedonald.win” adlı Trump yanlısı forum sitesinde bir yorumcu, “Trump, 20 Ocak’ta ikinci dönem için yeniden yemin edecek. Komünistlerin kazanmasına izin veremeyiz. Yarın başkenti ve ülkemizi geri alacağız” diye yazdı. Başkan seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde güvenlik kaygıları artıyor. Amerikan CNN’ne konuşan, siber güvenlik kuruluşu Citizen Lab’da üst düzey araştırmacı John Scott-Railton yemin töreni için son derece endişeli olduğunu söyleyerek, “Kamuoyunun geniş kesimleri Kongre’de olanlar karşısında şaşkınlık içindeyken, sağ kanat sohbet köşelerinde, olup bitenler bir başarı olarak görülüyor” dedi.

AZİL BAŞVURUSU

Bu arada Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Ted Lieu, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil tasarısını bugün sunacaklarını açıkladı. California eyaletini temsil eden Lieu, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Kongre’ye Trump destekçilerince çarşamba günü düzenlenen baskının ardından hazırlanan yeni azil tasarısını pazartesi Temsilciler Meclisi’ne sunacaklarını bildirdi. Mesajında Lieu, kendisinin yanı sıra diğer iki Demokrat Kongre üyesi David Cicilline ve Jamie Raskin ile Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ekibi tarafından hazırlanan tasarının 180 imzaya ulaştığını bildirdi.

Azil sürecinin başlaması için mecliste salt çoğunluk yeterli. Daha sonra bu talep, yüce divan gibi çalışacak olan Senato’ya taşınıyor. Yargılama sonunda burada talebin üçte iki çoğunlukla karşılık bulması gerekiyor. Eğer Trump azledilirse, Anayasa’ya göre Senato, sadece basit çoğunluk ile Trump’ın bir daha ABD’de resmi bir makama gelmemesini onaylayabilir. Böylece Trump’ın 2024 seçimlerinde aday olmasının önü kesilebilir.

FBI BASKIN YAPANLARI FOTOĞRAFLI İLANLA ARIYOR

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre binasını işgal eden Trump yanlısı saldırganların fotoğraflarını yayımlayarak kimlik tespiti için halktan yardım istedi. FBI, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: “6 Ocak olayları sırasında suç işleyenleri bulmak için tüm araştırma kaynaklarımızı atak bir şekilde kullanıyoruz. Suça karışanları yakalamak için federal, eyalet ve yerel ortaklarımızla yakın şekilde çalışıyoruz. Eğer siz de olay günü yasa dışı şiddet eylemlerine tanık olduysanız ya da yayınladığımız fotoğraflarla ilgili herhangi bir bilginiz varsa, her türlü bilgi, fotoğraf veya videoyu bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.”

BEYAZ SARAY’DA BAYRAK YARIYA İNDİ

Beyaz Saray’ın çatısındaki bayrak, Kongre baskını sırasında ölen polis memuru Brian Sicknick (42) anısına yarıya indirildi. Ancak bu adımın, başkentteki diğer kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesinden çok sonra atılması tepki çekti. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri, Trump’ı, polis memuruna saygı göstermeye çağırıyordu. Amerikan basınında da, bayrağın günlerdir yarıya indirilmemesi nedeniyle Beyaz Saray’a yönelik sert eleştiriler yer aldı.

PENCE TÖRENE GİDECEK

Kongre’de Biden’ın başkanlığının tescillendiği oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin törenine katılacak. Trump, törene katılmayacağını açıklamıştı. Bu arada baskınının yaşandığı 6 Ocak’tan bu yana Trump’ın Pence ile yüz yüze görüşmediği gibi, yardımcısını telefonla dahi aramadığı iddia edildi.

‘AZİL SUÇU İŞLEMİŞ OLABİLİR’

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Başkan Donald Trump’ın “azline yol açabilecek suçlar” işlediğine inandığını söyledi. Amerikan Fox News’e yaptığı değerlendirmede, Trump’ın Kongre baskınında rolünün “azarlanmaya” değer olduğunu vurgulayan Toomey, Başkan’ın azledilmesi lehinde oy kullanıp kullanamayacağını ise açıkça belirtmekten kaçındı.