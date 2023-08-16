2 ülkede görüldü, 'yeniden maske' çağrısı... Koronavirüs'te yeni kabus kapıda mı?

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2019 yılının sonlarına doğru hayatımıza giren bir virüs dünya düzenini alt üst etti, toplum alışkanlıklarını kökünden değiştirdi ve milyonlarca cana mal oldu...

İnsanların günlerce evlerine kapandığı, hastanelerin dolup taştığı günler şimdi geçmişte kalmış gibi görünse de dünya yeniden 'koronavirüs' nedeni ile alarma geçmiş durumda.

ERİS YENİDEN ALARMA GEÇİRDİ! DSÖ: ÖNLEMLERİ KALDIRMAYIN

ABD ve İngiltere'nin başı çektiği pek çok ülkede koronavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçti. Uzmanlar hızlı artışın Omicron'un alt varyantı Eris'ten kaynaklandığını belirtirken son rakamlar her 10 Kovid vakasından 1'inin Eris olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'Eris' olarak adlandırılan EG.5 varyantının şimdiye kadar 51 ülkede görüldüğüne dikkat çekerek ülkeleri Kovid önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyardı.



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YENİ AŞI YOLDA,UZMANLAR ENDİŞELİ: RAĞBET GÖRMEYEBİLİR

ABD artan vakalar sonrası yeni bir koronavirüs aşısının önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini duyurdu ancak uzmanlar aşıların kamuoyunda rağbet görmeyebileceğinden endişeli.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülkedeki hastaneye yatışlar Haziran ayından bu yana yüzde 40'tan fazla arttı. Ancak bu rakam Ocak 2022 Omicron salgını sırasında görülen en yüksek seviyelerin hâlâ yüzde 90 altında.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA: YENİDEN MASKELENME ZAMANI GELDİ

ERİS varyantına ilişkin endişeler günlerdir Batı medyasının manşetlerini süslerken Oxford Üniversitesi'nden Dr. Trisha Greenhalgh'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü:

"WhatsApp'taki çeşitli bilim gruplarımız çalkalanıyor. Ayrıntılardan çok az şey anlıyorum ama yeniden MASKELENME zamanı gelmiş gibi görünüyor."



Hastaneye yatışlarda yüzde 12'lik bir artış yaşayan ABD'de de insanlara maske takmaya devam etmeleri yönünde çağrılar yapılmaya başlandı.

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Biden'ın koronavirüs Danışma Kurulu'nun eski üyesi Dr. Céline Gounder ABD medyasına yaptığı açıklamada 'Kalabalık alanlarda maske takılabilir' açıklamasında bulundu.

2 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ, YENİ KABUS KAPIDA MI?

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, henüz resmi olarak adı bile konmamış, 'BA.6' olarak anılan yeni bir varyantın önümüzdeki haftalarda kasvetli bir hava ortaya çıkarmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar şimdiye kadar sadece Danimarka ve İsrail'de görülen varyantın endişe verici bir mutasyon eğilimi gösterdiğini ve potansiyel olarak daha büyük bir dalgalanmaya yol açabileceğini belirtiyor.

