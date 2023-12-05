2 Tartışmalı soru: Gazzeli nereye gitsin? Gazze’yi kim yönetsin?

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- TANKLAR GÜNEY’E GİRDİ

İSRAİL’in iki aya yaklaşık bir süredir hem havadan hem denizden hem de karadan bombalarla yerle bir ettiği Gazze Şeridi’nden kıyamet sahneleri gelmeye devam ediyor. İsrail ordusuna ait birliklerin kuzey bölgesinde kontrolü sağlamasının ardından tankların güneye doğru ilerlediği belirtildi. Güneyin daha güvenli olacağı açıklamasıyla İsrail tarafından kuzeyden güneye tahliye edilen 1 milyondan fazla Gazzelinin geleceğine dair endişeler artarken İsrailli yetkililerden Gazzeli sivillere ‘El-Mawasi’ye gidin’ çağrısı geldi.

- ‘MAWASİ’YE GİTSİNLER’

6.5 kilometrekarelik küçük bir arazi parçası olan el Mawasi, Han Yunus şehrinin güneybatısında, Akdeniz kıyısında yer alıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, hiçbir altyapının olmadığı, adeta bir çöplüğü andıran görüntüsüyle Mawasi’nin bir milyondan fazla insana ev sahipliği yapmasının imkânsız olduğunu ifade ederken bunun yanı sıra büyük sayıdaki bir insan grubunu küçük bir alana sıkıştırmanın çok tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

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- HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus ve BBC yayınına katılan İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely’nin dillendirdiği ‘Gazzeliler Mawasi’ye gitsin’ çağrısı, İsrail savaş uçakları tarafından Han Yunus civarında atılan broşürlerde de yer aldı. Conricus, kimseyi yerinden etmeye çalışmadıklarını iddia ederek Gazze’deki koşulların zor olduğunu kabul ederek söz konusu durumun ‘kalıcı’ olmadığını öne sürdü. İsrailli isimlerin aksine BM yetkilileri, hastane ve mülteci kamplarına düzenlenen saldırıları hatırlatarak Gazze’de hiçbir yerin güvenli olmadığını dile getiriyor.

İsrail tankları Gazze’nin güneyine girerken yüzbinlerce Filistinli’ye bu kez ‘Mawasi’ye gidin’ uyarısı yapılıyor.

- GAZZE PLANLARI NELER

Uluslararası toplum, bir yandan Gazze Şeridi’nin güneyine sıkışan 2 milyona yakın Filistinli sivile ne olacağını tartışırken diğer yandan Hamas sonrası Gazze’yi kimin yöneteceği konusunu masaya yatırıyor. Washington Post’un hazırladığı analiz haberde Hamas’ın olası yenilgisi sonrası Gazze’yi kimin yöneteceği konusunda bir fikir birliği yok. İsrailliler, bölgeyi kendileri yönetmek istemese de Gazze’de kontrollerinin sürmesini talep ediyor. ABD ise Gazze’yi Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin devletinin yönetmesi gerektiğini ileri sürse de yeni gelen açıklamalar biraz farklılaşmış durumda.

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- FİLİSTİN’E REFORM DAYATMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bir TV programında “Gazze’de yönetim nasıl olursa olsun, Filis-tin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil” diye konuştu. Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi, Filistin yönetiminin ‘reformdan’ geçmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğü açıklandı. Harris’in ‘yeniden canlandırılmış’ bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze’ye desteğini dile getirdiği duyuruldu.

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Birleşmiş Milletler , Gazze’de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80’inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1.9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

- ARAP ÜLKELERİ NE YAPACAK

Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkelerinin ise nasıl bir siyaset izleyeceği net değil. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, da-ha önce yaptığı bir konuşmada “NATO, BM, Arap ülkeleri ya da ABD’ye ait güçlerin garantörlüğünde, silahsızlandırılmış bir Filistin devletinin kurulmasına hazırız” demişti.

CAN KAYBI 16 BİN

Filistinli kaynaklar İsrail’in hava bombardımanlarının özellikle hava karardığında etkisini arttırdığını belirtiyor. İsrail ordusu dün itibariyle Gazze’de son 24 saatte 200 hedefin daha vurulduğunu belirtilerek kara birliklerinin ilerlediğini duyurdu. İsrail savaş uçakları ile topçuları tarafından Gazze’deki iki okula düzenlenen saldırılar sonucu en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinli sivillerin sayısının 15 bin 899’a yükseldiğini açıkladı. Filistinli yetkililer, bölgede en az 6 bin 500 kişinin kayıp olduğunun altını çizdi.

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ABD VERİYOR İSRAİL VURUYOR

Wall Street Journal (WSJ), İsrail-Hamas savaşını başlatmasından bu yana ABD’nin İsrail’e aralarında 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu mühimmat desteği sağladığını yazdı. ABD yetkililerinin WSJ ile paylaştığı silah listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400’den fazla MK84 savaş başlığı bombası, bin civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü “akıllı” bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM bulunuyor.