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2 ‘Koca Yusuf’ Ukrayna’da

#Dışişleri Bakanlığı#Koca Yusuf#Tahliye
2 ‘Koca Yusuf’ Ukrayna’da

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekât başlatmasından sonra bu ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

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İlk aşamada büyük bölümü iş insanı ve öğrenci olan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının kara yoluyla Polonya ve Belarus’tan tahliyesi üzerinde duruldu. Harekât başlamadan önce Kiev’e gitmiş olan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait “Koca Yusuf” olarak bilinen ağır nakliye uçakları A-400 M’lerin de devreye sokulması için uğraş veriliyor. Ancak Ukrayna hava sahası kapalı olduğundan bu uçakların havalanabilmesi için her iki tarafla da konuşulup özel izin alınması gerekiyor.

Ayrıca vatandaşların havalimanına nasıl getirilebileceğine dair de ayrı bir özel çalışma yapılması gerekiyor. Rusya’nın hedefleri arasında yer alan Odessa’dan da deniz yoluyla tahliye yapılabilmesi için de çaba sarf ediliyor. Kaynaklar, tahliye planının en erken yarın (Cumartesi) veya pazar günü devreye sokulabileceğini söylerken, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğu’nun vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olduğu öğrenildi.

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BU NUMARALAR DEVREDE

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda da, Ukrayna hava sahasının kapalı olduğu belirtilerek Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için şu telefon numaralarının devrede olduğunu duyurdu: “Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929, Kiev Büyükelçiliği acil durum hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612, Odessa Başkonsolosluğu acil durum hatları: +380937110024, +380937110026.”

‘UKRAYNA’DAKİ VATANDAŞLARIMIZLA YAKIN BİR TEMAS İÇİNDEYİZ’

Ukrayna’daki vatandaşlar ile yakın temasta olunduğunu bildiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu temas çerçevesinde oradaki diplomatik misyonlarımız devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın yanlış yaklaşımı video olarak yayıldı. Diplomatik misyonlarımızın görev yerlerinden ayrıldığına yönelik. Diplomatik misyonlarımız görevinin başındadır. Oradaki bütün devlet görevlilerimiz görevinin başındadır. Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili olarak şu anda bir şey yapılamıyor. Hava kara ve deniz ikmal yolları konusunda güvenlik konusunda kaotik bir durum var. Güvenlik açısından tam bir güven verilemiyor. Güvenlik sağlandığında ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapılacaktır” açıklamasında bulundu. (ANKARA)

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#Dışişleri Bakanlığı#Koca Yusuf#Tahliye

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