2.5 yıl takip etti sonra internet sitesinden katil sipariş etti! Akılalmaz bir 'stalker' hikayesi....

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İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yer alan bir gıda fabrikasında çalışan 50 yaşındaki Paul Belton kendisi ile aynı iş yerinde çalışan Helen Hewlett ile tanışıp ilişki yaşamaya başladı.

43 yaşındaki Helen Hewlett evliydi ve bir çocuk sahibiydi. Bu durum adamın pişman olmasına ve ilişkiyi sonlandırmasına neden oldu.

Ancak Helen, Paul ile aynı fikirde değildi ve kesinlikle ayrılmak istemiyordu.

TACİZ VE TEHDİT MESAJLARI YÜZÜNDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Ayrılma kararı sonrası uzunca bir süre aynı iş yerinde çalıştığı adama mesajlar atan kadın zamanla mesajlarının içeriğini taciz ve tehditlere çevirdi, adama uygunsuz fotoğraflar atmaya başladı.

Paul kendisini takıntı haline getiren Helen konusunda ne yapacağını bilemediği için önce mesai saatlerini değiştirdi daha sonra çaresizce işinden ayrıldı ve aynı kasabada yer alan Kinnerton Şekerleme fabrikasında işe başladı.

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Fakat bu da sorunların çözümü olmadı. Çünkü Helen onu burada da takip etmeye başladı.



Helen Hewlett'ın Twitter profil fotoğrafı

YENİ İŞ YERİNE ŞİKAYET ETTİ

Paul'un iş değiştirmesine ve kendisini telefondan engellemesine sinirlenen Helen, iş yerine adamın kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu ve uygunsuz yorumlarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Bu Paul'un girdiği yeni işinde de büyük krizler yaşamasına neden oldu.

2.5 YIL TAKİP ETTİ, SONRA ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

Norwich Kraliyet Mahkemesi belgelerine göre takıntılı kadın Paul Belton'u tam 2.5 yıl takip etti.

Tüm barışma çabalarına rağmen her seferinde reddedilen kadın bu kez de, intikam planları yapmaya başladı ve adamı öldürmesi için 'kiralık katil' arayışına girdi.



İnternette yaptığı araştırmalar sonucunda, 'Online Katil Pazarı' isimli bir site bulan ve buradan bir kirallık katille anlaşan kadın eski sevgilisinin öldürülmesi için tüm birkimini gözden çıkardı.

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Anlaştığı kiralık katile 20 bin sterlin para ile beraber Paul'un fotoğrafını ev ve iş adresini gönderen Helen gelen bir ihbar üzerine amacına ulaşamadan tutuklandı.

SAVCI BİLE ŞOKE OLDU

Savcı Marti Blair, Helen'ın internette ölümcül kazaları araştırdığını ve ardından kiraladığı katile 'Bunun kaza gibi görünmesi hayati önem taşıyor' dediğini belirtti ve "Bu eylemler hayal gücünün çok ötesine geçiyor." dedi.

Yerel medyada büyük yankı uyandıran 'Stalker' davasında yasal süreç devam ederken kadının hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.