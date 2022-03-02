18 aylık bebeği için ailesini geride bırakıp Moldova’ya geçti

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukraynalılar ülkelerini terk ediyor. Polonya, Romanya, Macaristan ve Moldova sınırlarına akın eden Ukraynalılar çocuklarının geleceği için seçim yapmak zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yapılan açıklamada, ülkelerinden ayrılanların büyük kısmını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğu kaydedildi. Evlerini terk ederek komşu ülkelere sığınan Ukraynalıların sayısı artarken son birkaç gün içerisinde 80 bin Ukraynalı Moldova sınırını geçti. Açıklamada, 1 Mart itibariyle 650 bin Ukraynalının ülkelerinden ayrılarak komşu ülkelere geçtiği aktarıldı.



Annesini, babasını, büyükannesini ve kardeşlerini geride bırakan Odessalı Maria, Ukrayna-Moldova sınırındaki Palanca-Maiaki-Udobnoe kontrol noktasından 18 aylık bebeği ile birlikte geçti. Rusya’nın saldırı başlattığı sıralarda uyuduğunu kaydeden Maria, “Sabahın ilk ışıklarıyla patlama sesleri duydum. Bina dahi sallanıyordu. Bombardımandan çok da uzak olmayan Malinovskii mahallesinde yaşıyordum. Bebeğim için endişeliyim. Bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Son ana kadar bu savaşa inanamadım. Bir anda uyanım her şeyin son bulmasını, her şeyin iyi olmasını istedim” ifadelerini kullandı.

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