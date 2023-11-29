17 gün sonra gün ışığına kavuştular

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Hindistan’da tünel inşaatı sırasında yaşanan çökme sonucu 17 gündür mahsur kalan 41 işçiye ulaşıldı. Enkazın içinden geçirilen borularla tahliye edilen ilk grup işçiyi kurtarma alanında bekleyen kalabalık alkışlarla karşıladı. Çıkarılan işçiler bölgede bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hafta başında tüneli kazmak için kullanılan sondaj makinesinin arızalanması nedeniyle kazı işlemleri insan gücüyle devam ettiriliyordu. Enkazın içinde açılan küçük bir delik sayesinde işçilere sürecin başından bu yana gıda ve su ulaştırılıyordu. İşçiler, 12 Kasım’da meydana gelen toprak kayması sonucu tünelin girişinden yaklaşık 200 metre içeride mahsur kalmıştı.