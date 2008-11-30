150 balina daha intihar etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avustralya'da kıyıya vuran 150 kadar uzun yüzgeçli pilot balina telef oldu.

Tazmanya eyalet hükümetinin açıklamasında, eyaletin batı kıyılarına gelen balinalardan bazıları okyanusa döndürülmesine rağmen 150 kadarının telef olduğu belirtildi.



Açıklamada, telef olan balinaların sayısının başlangıçta 80 kadar olduğunun tahmin edildiği, ancak sayımlardan sonra sayının iki katı kadar olduğunun görüldüğü kaydedildi.



Balinaların dün tespit edilmesinin ardından bölge sakinleri ve hükümet yetkililerinin kurtarma çalışmalarına başladığı, ancak balinaların kayalıklar yüzünden kötü şekilde yaralandıkları bildirildi.



Avustralya Birincil Sanayiler ve Su Kurumu yetkilisi Warwick Brennan, bir gemideki kurtarma görevlilerinin yaklaşık 30 kadar balinayı okyanusa yönelttiğini söyledi.



Küçük balinalar arasında yer alan uzun yüzgeçli pilot balinaların boyları yaklaşık 5 metre. Bu balinaların en karakteristik özelliği karınlarının altındaki grilik.

