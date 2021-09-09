150 Afgan ABD'ye gitmek için Afganistan'dan ayrıldı

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı yetkilisi Abdul Hadi Hamdarad yaptığı açıklamada, bazıları çifte vatandaş 150 Afgan yolcunun Katar Havayollarına ait uçakla önce Doha'ya götürüldüğünü kaydetti.

15 AĞUSTOS'TAN SONRA YAPILAN İLK UÇUŞ



Hamdarad, uçağa yalnızca Amerikan pasaportu veya yasal seyahat belgesi olan yolcuların binmesine izin verildiğini belirtti.



Bu, ABD de dahil olmak üzere yabancı ülkelerin, 15 Ağustos'ta başlatılan tahliye görevlerini tamamlamasından bu yana Kabil'den yapılan ilk uçuş oldu.



Sabah erken saatlerde havalimanına gelen ikisi merkez Uruzgan ilinden, biri kuzeyde Kunduz'dan olmak üzere üç genç, AA muhabirine ABD'ye giden bir uçağa bineceklerini söyledi.



Kunduz'dan gelen Ezzda, bir Amerikan şirketiyle çalıştığını ve resmi kimlik bilgilerini gösterdiğini, bunun kendisini ABD'ye taşınmaya uygun kıldığını aktardı.



İki kardeş Nasrullah ve Samiullah'ın da elinde tercümanlık yaptıklarına dair belgeler bulunuyordu.



ABD UÇUŞU TEYİT ETTİ



ABD yönetimi, Amerikan vatandaşları ve yeşil kartı (green card) olan oturum sahiplerini taşıyan Katar Havayolları charter uçağının Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını ve Katar'a güvenli şekilde iniş yaptığını doğruladı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD hükümeti Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Havayollarının charter uçuşu aracılığıyla ABD vatandaşları ve oturum sahiplerinin Afganistan'dan ayrılmasını sağlamıştır. Uçağın Katar'a güvenli şekilde indiğini teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Katar'ın, Kabil'deki havalimanından tahliyeler konusunda gösterdiği çabaya müteşekkir olduklarını bildiren Horne, havalimanından güvenli ayrılışlar için dikkatli ve yoğun diplomasi ve temas yürüttüklerini kaydetti.



Horne, söz konusu uçuşta Taliban'ın rolüne de değinerek, "Taliban, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarla Amerikan vatandaşları ve oturum sahiplerinin ayrılmasının sağlanmasında bizimle iş birliği yapmıştır. Taliban, esneklik göstermiş, bu çabalarımızda ciddi ve profesyonel davranmıştır. Bu, olumlu bir ilk adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'dan tahliyeler konusunda çalışmalarını sürdüreceklerine değinen Horne, devam eden terör tehditlerinin tahliye operasyonlarını zorlaştırdığını belirtti.

Söz konusu uçuş, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın ABD'nin 30 Ağustos'ta ayrılmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçmesinden sonra gerçekleşen ilk sivil uçuş oldu.



Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçaktakilerin kaçının Amerikan vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.



Taliban'ın 15 Ağustos'ta kontrolü ele almasının ardından, çoğunluğu yabancı güçler veya gruplarla çalışan sivillerden oluşan binlerce Afgan, ülkeden ayrılmak umuduyla havalimanına akın etmişti.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanlamıştı.

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