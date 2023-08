15 yıldır peşindeki tacizci amcası çıktı! Her gün arayıp, nerede olduğunu, ne giydiğini söylüyordu...

Haberin Devamı

İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan 30 yaşındaki Kristen Kime, 15 yaşından beri kim olduğunu bilmediği bir sapık tarafından telefonda rahatsız ediliyordu.

Gizli numaradan arayan adam, ergenlik çağındaki genç kıza telefonda sözlü olarak tacizde bulunmakla kalmayıp, Kristen'a onu tanıdığını ima eden sözler söylüyordu.

ARAYIP TAM OLARAK NEREDE OLDUĞUNU VE NE GİYDİĞİNİ SÖYLÜYORDU

Cinsel saldırıya uğrayacağı endişesi ile sokağa çıkamaz hale gelen genç kız, gizli telefon sapığının okuldan şaka yapmak isteyen arkadaşları olduğunu düşünerek rahatlamaya çalışıyordu.

Ancak bir gün kuzeninin evindeyken arayan tacizci Kristen'a tam olarak nerede olduğunu ve neler giydiğini söyleyince genç kız dehşete düştü.

2 YIL BOYUNCA GELEN ARAMALAR ERKEK ARKADAŞI OLUNCA KESİLDİ

Haberin Devamı

Her an her yerde takip edildiğini düşünen Kristen durumu ailesine açtı, ailesi telefonları açmamasını ve bu konu hakkında endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Devam eden 2 yıl boyunca neredeyse her gece gizli numaradan aranan Kristen, 17 yaşında bir erkek arkadaşı olduğunda tacizlerin bir anda bıçak gibi kesildiğini söyledi.



Kristen ergenliği boyunca hayatını cehenneme çeviren sapığından kurtulduğunu düşünse de 2018 yılının Eylül ayında kocasından boşanması ile tacizci yeniden ortaya çıktı.

BEBEĞİNDEN BAHSETMESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

2 ay boyunca bebeğinin uykudan uyanmasına neden olan telefonlar aldığını anlatan genç kadın, telefondaki sesin bir gün çocuğuna atıfta bulunması ile harekete geçmeye karar verdi.

Çocuğunun güvenliği konusunda endişeye kapılan Kristen gizli numaradan arayan kişinin kimliğini öğrenebilmek için bir süre araştırma yaptı.

SAPIĞIN KİMLİĞİNİ ÖĞRENİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kısa bir dedektiflik sonrası telefonuna gizli numaraları gösteren bir uygulama indiren Kristen bulduğu numarayı sosyal medya uygulaması Facebook'a yazdığında hayatının şokunu yaşadı.

Haberin Devamı

Bunun bir hata olduğunu düşünene kadın annesi ve kız kardeşini aradı, onlar da numaranın 49 yaşındaki amcası Steven Turner'a ait olduğunu doğruladı.

TELEFONUNUN HACKLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Annesinin de verdiği destekle amcası ile yüzleşmeye giden Kristen, "Bana telefonunun hacklenmiş olabileceğini söyledi. İlk başta ona inandım çünkü son derece şaşkın görünüyordu" dedi.

Elindeki delillerle beraber polise giden ve şikayetçi olan genç kadın o günden sonra hiç bir arama almadığını ve ilerleyen günlerde amcasının tutuklandığını belirtti.



İKİ YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kadının elindeki delilleri inceleyen polis başka bir kadının daha Turner'ın kurbanı olduğunu belirledi. Geçtiğimiz ay Sheffield Kraliyet Mahkemesi'ne çıkan tacizci iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

"KEŞKE TEK BAŞIMA UĞRAŞMAK YERİNE DAHA ÖNCE POLİSE GİTSEYMİŞİM"

Kristen İngiliz medyasına yaptığı açıklamada "Steven'ı asla affetmeyeceğim. Keşke bununla tek başıma uğraşmak yerine polise daha erken gitseydim. Onun sokaklarda olmaması ve artık başka birini terörize edemeyecek olması beni rahatlatıyor" dedi.